Spor države i Opštine Budva, težak više od 29 miliona eura, zaustavljen je zahtjevom za izuzeće sutkinje, o kojem treba da odluči predsjednik kotorskog Osnovnog suda Srđan Klikovac.

Izvor: MONDO

Punomoćnici Opštine tražili izuzeće sutkinje nakon što je odbila više njihovih dokaznih predloga.

Zaštitnica kaže da se isti obrazac ponavlja pred završnicu postupka i upozorava da zatezna kamata povećava mogući teret za budžet Budve.

Spor države i Opštine Budva, težak više od 29 miliona eura, zaustavljen je zahtjevom za izuzeće sutkinje, o kojem treba da odluči predsjednik kotorskog Osnovnog suda Srđan Klikovac.

Izuzeće sutkinje Sandre Đurišić, prema zapisniku sa nedavno održanog ročišta, tražili su punomoćnici Opštine Miroje Jovanović i Dušan Radosavljević, obrazlažajući to činjenicom da je sud odbio više dokaznih predloga, prenose "Vijesti".

Prema zapisniku sa ročišta od 23. septembra, Đurišić je odbila, pored ostalog, predlog za saslušanje više bivših državnih i lokalnih funkcionera, ekonomsko-finansijsko vještačenje i predlog da se od Ministarstva finansija traži skidanje oznake “interno” sa Vladine informacije o aktiviranju državne garancije iz 2019. godine. Sud je ocijenio da u spisima već ima dovoljno dokaza za odluku.

Nakon toga su, stoji u zapisniku, punomoćnici Opštine zatražili izuzeće sutkinje, tvrdeći da je Budvi onemogućeno da “na djelotvoran način učestvuje u parnici”, da je stavljena u neravnopravan položaj i da se stiče utisak da je sud već formirao mišljenje o predmetu. Sud je nakon toga zastao sa postupkom do odluke predsjednika Osnovnog suda u Kotoru o zahtjevu za izuzeće.

Za Zaštitnicu imovinsko-pravnih interesa Bojanu Ćirović novi zahtjev za izuzeće predstavlja nastavak ranije prakse Opštine da takve zahtjeve podnosi uoči završnice postupka.

Zaštitnica smatra da se zahtjevima za izuzeće postupak pokušava odložiti.

“Punomoćnici se mijenjaju, ali postupanje tužene (Opštine Budva) ostaje isto. Zato smatramo da je i ovaj zahtjev usmjeren na odugovlačenje postupka”, navela je Ćirović.

Ona upozorava da takvo odlaganje, ukoliko država na kraju uspije u sporu, može dodatno povećati teret za budžet Opštine.

“Pri tom, odugovlačenjem postupka Opština Budva šteti prvenstveno sebi. Na potraživanje od preko 29 miliona eura teče zatezna kamata. Svaki mjesec za koji se okončanje spora odloži uvećava iznos koji će Opština na kraju morati da plati, a samim tim i teret za budžet Opštine i njene građane”, poručila je Ćirović.

Država vodi spor protiv Opštine radi naplate 29,2 miliona eura, koliko je Vlada Duška Markovića isplatila po osnovu državne garancije za projekat postrojenja za preradu otpadnih voda u Bečićima.

Skupština opštine Budva je u oktobru prošle godine, glasovima vladajuće većine, podržala predlog predsjednika Nikole Jovanovića o poravnanju u arbitražnom postupku koji se vodio između Opštine i njemačke firme WTE.

Jovanović je tada kazao da se usvojenim sporazumom gase i okončavaju svi postojeći sporovi, sprečavaju novi poznati i nepoznati, ali nije rekao da je sporazumom prihvaćen dug od više od 29 miliona eura koji Opština ima prema Vladi, na ime aktiviranih državnih garancija, pišu "Vijesti".

Postupak pred sudom traje od 2021. godine, a prva sudska odluka je donijeta sredinom 2023. i bila je u korist države. Opština Budva uložila je žalbu na tu presudu kotorskog Osnovnog suda, uz obrazloženje da su postupci arbitraže opštine sa WTE u toku. Iako je Arbitražni sud u Ženevi 20 dana ranije donio odluku, Viši sud u Podgorici je 1. februara 2024. godine ukinuo prvostepenu presudu i vratio postupak na ponovno odlučivanje.

Opština Budva i predsjednik Nikola Jovanović uputili su sredinom jula zahtjev Vladi i premijeru Milojku Spajiću da država odustane od tog sudskog postupka, kako bi se izbjegla eventualna blokada budvanskog računa.

Odgovarajući na pitanja redakcije, Ćirović je kazala da je sutkinja Đurišić “zadužena predmetom 18. septembra 2025, a punomoćnici koji su izuzeće tražili 23. septembra ove godine, ranije nijesu tražili njeno izuzeće”.

Ćirović navodi i da je Opština preko ranijih punomoćnika već dva puta tražila izuzeće prethodne sutkinje Darke Vukanić.

“Dakle, zahtjev za izuzeće i sada je podnijet u istom trenutku postupka kao i 2023. godine - kada je sud utvrdio da su izvedeni svi dokazi i kada je zaključenje glavne rasprave bilo izvjesno”, navela je Ćirović.

Podsjeća da je Opština ranije tražila izuzeće postupajuće sudije i vršiteljke dužnosti predsjednice Osnovnog suda u Kotoru, kao i predsjednika Višeg suda u Podgorici i predsjednika Apelacionog suda, ali da su svi zahtjevi odbijeni ili odbačeni.

Ćirović smatra da ni razlozi navedeni u posljednjem zahtjevu za izuzeće ne stoje.

“Odlučivanje o tome koji će se dokazi izvesti ovlašćenje je suda koji rukovodi raspravom. Odbijanje dokaznog predloga nije znak pristrasnosti, već procesna odluka koju stranka može osporavati žalbom protiv presude, a ne zahtjevom za izuzeće. Sud je na ročištu i obrazložio da u spisima ima dovoljno dokaza za odluku”, kazala je Ćirović.

Punomoćnik Opštine tražio je da sud od Ministarstva finansija zahtijeva skidanje oznake “interno” s tog dokumenta, tvrdeći da je informacija važna za utvrđivanje ekonomskih i finansijskih okolnosti pod kojima je država aktivirala garanciju.

U zapisniku se navodi da je punomoćnik Budve tvrdio da bez tog dokumenta ne može da zna koji su “tehnološki, finansijski razlozi ili bilo koji drugi razlozi” stajali iza odluke Vlade i da je Opština time stavljena u neravnopravan položaj u odnosu na državu.

Sud je taj predlog odbio, kao i predlog za ekonomsko-finansijsko vještačenje, navodeći da u spisima ima dovoljno dokaza za odluku.

Ćirović odbacuje tvrdnju da je Budva time stavljena u neravnopravan položaj.

“Informacija o aktiviranju državne garancije nije dokaz na kojem Država zasniva tužbeni zahtjev, niti je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa koristi u ovom postupku. Obaveza Opštine proizlazi iz same garancije i iz činjenice da je Država po njoj platila, što je dokazano ispravama koje su u spisima od podnošenja tužbe”, kazala je.

Ona osporava i tvrdnje punomoćnika Budve da je sud selektivno unosio izjave u zapisnik.

“Kad je riječ o navodima o zapisniku, zapisnik sa ročišta od 23. 9. 2026. godine prisutni su, kako u njemu stoji, potpisali bez primjedbi”, navela je Ćirović.

Sud je na posljednjem ročištu prihvatio predlog države da se kao dokaz izvede odluka Opštine Budva od 30. oktobra 2025. sa nacrtom sporazuma zaključenog sa WTE-om.

Zastupnik države tvrdio je da taj dokument pokazuje da je Opština “prihvatila garanciju prilikom zaključenja sporazuma kojim su izmirena sva uzajamna potraživanja” između Budve i WTE-a.

Punomoćnici Budve su osporili takvo tumačenje, navodeći da je riječ o odluci o davanju saglasnosti na sporazum i da su strane tim dokumentom zadržale svoje pravne stavove u odnosu na poslove i postupke koji su njime obuhvaćeni.