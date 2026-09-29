Teorije zavjere nisu rijetkost, ali ova koja se pojavila u Brazilu postala je jedna od najviralnijih - odnosi se na Vinisijusa i njegovog dvojnika u reprezentaciji.

Izvor: Bernat Armangue/AP

Vinisijus Žunior (26) je ponovo u centru pažnje. Ovog puta o Brazilcu se govori zbog kampanje na društvenim mrežama u kojoj zvijezda Real Madrida ima dvojnika. Navodno, umjesto Vinisijusa sad se u javnosti pojavljuje njegova zamjena.

Prema gomili nepotvrđenih verzija, ova bizarna situacija postala je sve viralnija, a navijači do detalja obrađuju izgled slavnog fudbalera kako bi dokazali da je riječ o dosljednoj zamjeni Vinisijusa. Iako sve zvuči kao filmski scenario, teoretičari se vrlo čvrsto drže tvrdnje da Vinisijusov dvojnik postoji kako bi se ispunjavali brojni ugovori sa velikim svjetskim kompanijama.

Iako je već sad jasno da je riječ o još jednoj internet prevari, to navijače nije spriječilo da na društvenim mrežama objavljuju razne varijacije na ovu temu. U doba vještačke inteligencije i mogućnosti da se fotografije poprilično dosljedno izrađuju, zamjenjuju i objavljuju, publika neprestano upoređuje stare i nove fotografije zvijezde Real Madrida i u njima navodno pronalazi sporne razlike.

Kad je nastala teorija zavjere o Vinisijusu?

Dio navijača tvrdi da je razlika najprimjetnija bila u meču Brazila i Australije, gdje je publika tvrdila da na terenu nije bio "stari Vinisijus". Odnosno, igrač koji se kretao nije pokazivao karakteristične pokrete i poteze za zvijezdu Real Madrida. Iako Vinisijus zaista nije briljirao u ovom susretu, dva poteza sa ovog susreta brzo su postala predmet šala među navijačima.

Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde.pic.twitter.com/d4m2r6sDAe — Black Bond PTV (@BlackBondPtv)September 25, 2026

Promjene u izgledu Vinisijusa natjerale su navijače na tvrdnju da je u pitanju njegov dvojnik. Od onih koji tvrde da je Vinisijus imao estetske zahvate, do onih koji tvrde da je zamijenjen, pa sve do onih koji u besmislenim teorijama navode i da je Brazilac preminuo, čak imaju i datum - 31. avgusta, linija je postala tanka. Naravno, valjanih, istinitih dokaza za sve ove izjave dosad nije bilo.

Zašto bi Vinisijus imao dvojnika?

Iako bi teorija o Vinisijusovom dvojniku ikad imala smisla, onda bi ona jedino mogla da bude povezana sa prevelikom količinom obaveza koje Brazilac ima van terena. Tokom Svjetskog prvenstva igrač Real Madrida je imao obaveze prema 19 brendova, a vrijednost koju je imao tokom saradnje sa njima je skoro 3.400.000 evra.

É É Í ! ☠️☠️



Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. …pic.twitter.com/jUJJt1qajC — Lives Foot (@livesfoot)September 28, 2026

Prema tome - Vinisijus ne želi da izgubi novac, kompanije ne žele da izgube zaštitno lice.

Čitava teorija o dvojniku podsjeća i na onu o tinejdž-zvijezdi Avril Lavin od prije nekoliko godina, kad je postojala teorija da je pjevačica zamijenjena dvojnicom po imenu Melisa. Ipak, Vinisijus se o bizarnim tvrdnjama nije dosad izjašnjavao, a kako stvari stoje, brazilska zvijezda se na ove tvrdnje i neće oslanjati.

Naravno, za čitavu situaciju postoji i racionalno rješenje. Gubitak kilograma, promjena frizure, ali i ugao fotografisanja su detalji koji mijenjaju percepciju.

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(MONDO)