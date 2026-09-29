Do nove godine privremeni parking biće besplatan, a onda će se naplaćivati, saopštio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tokom obilaska gradnje parking prostora kod zgrade Baston, na Bulevaru Save Kovačevića, prenosi RTV Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mujović je naglasio da se ovo radi u korist mještana Bastona.

“Problem koji smo uvidjeli posjetom 11. septembra rješavamo, i evo danas, kako je i obećano, počeli su radovi na parking prostoru“, istakao je Mujović.

Mujović je naglasio da je za mještane prednost da mogu u svom naselju da se parkiraju i nađu mjesto jer je ovaj dio bio veliki problem za Podgoricu zbog velikog broja građana koji nijesu imali parking prostor.

,,Parking prostor imaće 70 mjesta“, naveo je on.

Privremeni parking koji će biti izgrađen nalazi se na parceli na raskrsnici Bulevara Save Kovačevića i Ibrahima Dreševića, koja je u vlasništvu Glavnog grada.

Mujović je naveo da će se pored ovog u Bastonu raditi parking prostor i u Bloku pet, kod škole Štampar Makarije.