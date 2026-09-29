Nakon teškog perioda Luka Dončić se vraća na teren sa šarenim narukvicama koje mu je poklonila ćerka. Otkrijte detalje o njegovoj porodici i ljubavi.

Izvor: Youtube/Los Angeles Lakers/printscreen

Nakon veoma teškog perioda koji je prošao u privatnom životu, najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa spreman je za novu sezonu. Luka Dončić je ljeto iskoristio da svoje saigrače povede na putovanje po Sloveniji, dobro su se zabavili i izgradili su timski duh, a za najboljeg igrača ekipe to je bila prilika i da vrijeme provede sa onima koje najviše voli. Konačno je imao priliku da bude u društvu svojih ćerki!

Sa ljeta u Sloveniji ponio je prelijep suvenir, koji je odmah pokazao cijelom svijetu. Na konferenciji za medije koja najavljuje početak sezone u NBA ligi, Luka Dončić je oko lijevog zgloba na ruci imao nekoliko šarenih narukvica. Bio je to poklon koji je dobio od svoje ćerke, sa kojom se prethodnih sedmica družio - a za koju je više puta isticao da mu nedostaje.

"Moja ćerka, moja starija ćerka ih je napravila", ponosno je rekao Luka Dončić kada ga je američka novinarka pitala da prokomentariše narukvice koje je nosio tokom razgovora. Na njegovom licu se u tom trenutku vidio široki osmijeh, a nema sumnje da je slovenački košarkaš bio ponosan na ćerku.

Luka Doncic on the bracelets: "My daughter, my oldest daughter (Gabriela) made them" (via r/lakers)pic.twitter.com/NirPPnVlEp — Courtside Lakers (@CourtsideLaker)September 28, 2026

Zašto Dončić ne viđa ćerke?

Slovenački košarkaš Luka Dončić i njegova nekadašnja ljubav Anamarija Goltes imaju dvije ćerke, Gabrijelu (rođena u novembru 2023. godine) i Oliviju (rođenu u decembru 2025. godine). Ipak, one ne provode mnogo vremena sa ocem, posebno ne tokom NBA sezone kada je jedan od najboljih igrača u NBA zauzet obavezama na košarkaškom terenu.

"Sve što radim, radim za moje ćerke. Njihova sreća mi je najvažnija i uvijek ću se boriti da im pružim najbolji mogući život", rekao je Luka. On se svojevremeno oglasio saopštenjem u kojem je potvrdio da je došlo do raskida vjeridbe i da neće biti vjenčanja uprkos tome što su veoma dugo - još od tinejdžerskih dana - bili zajedno.

Luka i Anamarija su godinama živeli zajedno u SAD, ali je tokom prošle sezone on odlučila da napusti Ameriku i da se vrati u Sloveniju. Njihova ljubav je pukla, a Dončić je dugo patio zbog toga što je odvojen od svojih ćerki. Navodno, Anamarija Goltes je čak i branila da Luka Dončić viđa Gabrijelu i Oliviju kada je u Sloveniji.

Šta se zna o Dončićevom raskidu?

Nakon što je pukla vjeridba, stiglo se i do suda! Luka Dončić je za ovaj sudski postupak angažovao Loru Vaser, jednu od najpoznatijih advokatica kada su u pitanju brakorazvodne parnice. Ona bi trebalo da se pobrine da slovenački košarkaš dobije što bolje uslove, odnosno da često viđa ćerke i da ga one posjećuju u SAD.

Sa druge strane, Anamarija Goltes je tražila veoma veliku alimentaciju, a kasnije je došlo do promjene i to u želju da se sve riješi na što mirniji način. "Povlačim svoju peticiju za alimentaciju sa jasnom namjerom da riješimo ovo na prijateljski način i zajedničkim dogovorom, što je u najboljem interesu naše djece", stoji u dokumentu koji je Anamarija podnijela sudu.