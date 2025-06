Glumica sa partnerom planirala djecu, kad je rodila u 52, on ih napustio: "Njemu nije stalo do nas"

Ljiljana Jakšić je progovorila o ćerki i koliko joj je ona unijela radosti u život, ali je istakla da joj fali što Darija nema brata ili sestru.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Glumica Ljiljana Jakšić postala je majka u 52. godini kada je na svijet donijela djevojčicu kojoj je dala ime Darija, a koja je ubrzo postala njena najveća radost i centar života.

O svom iskustvu sa bivšim partnerom Ljiljana je jednom prilikom govorila i tada je iznijela šta se sve desilo u njenom životu.

"Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se to ostvarilo, odnosno da se dešava. Od tada je svako krenuo svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati. Ne optužujem ga, ali ga ne razumijem", iskrena je bila Ljiljana tada.

Sama podiže ćerku

"Ćerka je obilježila ovu polovinu mog života. Majčinstvo je nešto najljepše što mi se u životu desilo, kao i svim roditeljima, htjeli ono to da priznaju ili ne", izjavila je Ljiljana Jakšić za emisiju "Exkluziv", pa otkrila:

"Mislim da joj je žao što nema rođenog brata ili sestru, ali oko nje je dosta djece. Tu su drugari i drugarice, dvije djevojčice od moje sestre, a od njene baka Zoke ima Maksima i Vuka", rekla je glumica.

"Njemu nije stalo do nas"

Kada je ostala u drugom stanju Ljiljana je bila sama, a na pitanje da li to reaktivira traumu "ja ću biti samohrana majka baš kao što je bila i moja".

"Ne, u tom trenutku ne, nisam tako razmišljala. Prošlosti se nisam sjetila u to momentu uopšte. Veza koja je bila između nas je već jenjavala, već to nije bila veza, prije nego što sam saznala da sam trudna, tako da nije me toliko pogodilo. Žao mi je bilo što Darija neće rasti uz oca".

Izvor: Printscreen/Premijera

O tome da li Darija zna ko je njen tata Ljiljana je takođe jednom pričala.

"Zna, ali samo zna. Zna da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. Eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljutito odbrusi: 'Pa i ne mora, nama je dobro i ovako'. Eto, to je sve. Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor mi popričamo. Pričam sa njom onako kako ona to može da percipira u ovom uzrastu i to je sve za sada".