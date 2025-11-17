logo
Ljiljanu partner ostavio kad je saznao da je trudna u 52. godini: Ćerku ne želi da vidi, glumica sve prošla sama

Autor Đorđe Milošević
0

Glumica je posvetila sve svoje napore da njena ćerka Darija ne oseća nedostatak očinske figure.

Ljiljanu partner ostavio kad je saznao da je trudna u 52. godini: Ćerku ne želi da vidi, glumica sve Izvor: Prva/printscreen

Glumica Ljiljana Jakšić, poznata široj javnosti po ulozi Salvete u seriji Kursadžije, i jedno od omiljenih lica domaće javne scene, doživjela je značajnu životnu promenu u šestoj deceniji – ostala je u drugom stanju sa 52 godine.

Iako su lijepe vijesti donijele radost, Ljiljanin partner odlučio je da je napusti kada mu je saopšteno da nosi njihovo dijete. Ipak, ovo nije umanjilo sreću glumice koja je konačno ostvarila svoj san – da postane majka.

"Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se moj san ostvario. Od tada je svako pošao svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati, ne optužujem ga, ali ga ne razumijem", izjavila je Ljiljana o ocu svog djeteta, koji je, kako se kasnije saznalo, znatno mlađi od nje.

Glumica je posvetila sve svoje napore da njena ćerka, Darija, ne osjeća nedostatak očinske figure. Kako vrijeme prolazi, Darija izrasta u pametnu i lijepu djevojčicu, dok Ljiljana o bivšem partneru ne govori i ne komentariše njegovu odluku.

"Nisam ta koja vrši procjenu njegovog opravdanja, ja čak ne želim da se bavim njegovim opravdanjem. To je njegova odluka, njegovo je pravo da odluči da li nešto hoće ili neće da uradi i to je i njegov problem. To je naravno jedna od stvari koja može da zaboli u životu, svi mi imamo te situacije u životu, sa tim se čovjek mora izboriti, prihvatiti, nastaviti dalje. Najvažnije je prihvatanje", rekla je Ljiljana Jakšić prije nekoliko godina.

