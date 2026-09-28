Ko je "opasni" momak koji je zaprosio voditeljku Pinka: Upoznala ga u avionu, samo je jednom pričala o njemu

Pink uvodi izmene u program, a Gordana Uzelac dobija novu emisiju 'Ponedeljak sa Gordanom Uzelac', a voditeljka svoj privatni život vešto krije.

Izvor: Instagram/printscreen

Televizija Pink uvodi značajne izmene u svoj program, a po odluci Željka i Milice Mitrović, Jutarnji program dobija novo lice. Na mesto s kojeg gledamo dobro poznate voditelje stiže i dugogodišnja novinarka ove medijske kuće, Gordana Uzelac, koja će stajati na mestu novog formata.

O njenom privatnom životu ne zna se puno, ali je u medijima pre par godina, tačnije 2022. osvanula vest da je voditeljka zaprošena.

Veridba sa pilotom

Voditeljku Gordanu Gocu Uzelac na Kipru je verio njen tadašnji dečko Đorđe, a ona je odmah lepe vesti podelila na društvenim mrežama. Đorđe, koji je inače pilot, odlučio je da to uradi na plaži u romantičnom duhu, a Goca mu je rekla "DA" i slike podelila sa svojim pratiocima. Njih dvoje su se upoznali na letu i pre nego što se desila veridba, par je bio u vezi godinu dana, pisao je Blic.

Goca je zablistala od sreće i pokazala prsten koji joj je poklonio izabranik i posvetila mu emotivnu poruku.

- Sijamo u mraku. Moj osmehu. Kroz ceo život ćemo sijati još sjajnije. Na prvi pogled činilo se sasvim obično, a ja na prvi pogled znam izabrala sam odlično. I sad si zvanično kapetan mog života, Tvojim rečnikom želim, nam miran let - napisala je Goca.

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Gordana je samo jednom pričala o ljubavi i svom privatnom životu

Voditeljka je jednom prilikom za Espreso otvorila dušu o privatnom životu:

- Ovo je prvi put da govorim o svom privatnom životu i da predstavljam svog partnera i, iskreno, imam tremu. Prvi put u svojoj karijeri. Što se uklapanja tiče, to je proces koji još uvek traje, budući da je Đorđe pilot i da dosta leti, a ja sam stalno na terenu. Još jednom se potvrđuje stara i dobro poznata činjenica – ako se nešto želi, sve je moguće. Vremena za ljubav i društveni život moramo imati jer svedenost na posao nije dovoljna za osećaj potpune ispunjenosti.

Kao što ste rekli, Đorđe je pilot. Ako se ne varam, vas dvoje ste se u avionu i upoznali?

- Mi se šalimo i kažemo da smo se upoznali na nebu. Tačno je, išla sam na jedan put, čak sam htela to putovanje i da izbegnem jer mi se nije išlo, međutim, sudbina je htela drugačije. Inače oko sebe nikog ne vidim, ali kada sam prvi put videla Đorđa, pošto mi je poželeo dobrodošlicu kao kapetan na tom letu, bila je to ljubav na prvi pogled, zaista. Evo, dok vam ovo govorim, Đorđe klima glavom i potvrđuje. Bila je to obostrana zaljubljenost u trenutku. Znam da je ljubav kompleksna emocija, osećanje prepuno različitih nijansi koje zahteva temeljno poznavanje druge osobe, ali oboje verujemo da idemo ka tome. Što se više upoznajemo, veza među nama postaje čvršća.

"Oružja nam nisu potrebna, samo osmeh"

Vrsta novinarstva kojom se bavite zahteva da budete oštri, direktni i nadasve ozbiljni. Koliko ste drugačiji od svega toga privatno? Kakva su oružja neophodna ženi poput vas na romantičnom planu?

- Oružja nisu potrebna, samo osmeh. O tome koliko sam drugačija, mogao bi moj partner da govori, ali drugu stranu ličnosti čuvam samo za njega. Ljudi su skloni tome da se za emotivne odnose pripremaju kao za rat, a ljubavna veza trebalo bi da bude sve suprotno od toga – prostor sigurnosti i harmonija. Naravno, ne bez uzbuđenja. Moj odgovor je da iskrenost i autentičnost predstavljaju jedinu igru na sigurno. Pretvaranje vodi u laž koja kad-tad mora biti otkrivena jer ćete se, pre ili kasnije, umoriti od uloge koju ste za sebe odabrali. Budite ono što jeste. Dozvolite ljudima da se zaljube u vas, a ne u iluziju o vama.

Kažete da je ovo bila ljubav na prvi pogled, zar toga nema samo u filmovima? Čime ste Đorđe i vi osvojili jedno drugo?

- Osvojili smo jedno drugo pogledom i osmehom. I ne prestajemo da osvajamo jedno drugo. Đorđe kaže da sam ga osvojila svojim stavom, ljupkošću i energijom. Drago mi je što sam srela muškarca koji nije površan u pristupu ženama, mnogi u tome ostaju večiti dečaci. Osvajanje je, u nekom mom prevodu i razumevanju u ovom kontekstu, raspolaganje energijom da iznenadite partnera, elan, lakoća da u trenutku i bez mnogo mozganja promenite plan jer ste zajedno došli na neku sjajnu ideju. Suprotnost umoru i bezvoljnosti. Odsustvo straha da otkrivate svoj karakter osobi do koje vam je stalo. Nemate straha da ćete je razočarati.

Rekli ste da je vezu između Đorđa i vas na neki način uredila sudbina. Verujete li u nju i u kojoj meri joj se prepuštate?

- A kako biste vi drugačije objasnili kada se energija dvoje ljudi, njihova razmišljanja i emocije, toliko poklope da imaju osećaj kao da se poznaju ceo život? Mi to objašnjavamo da je sudbina uplela prste i spojila nas baš u pravo vreme. Nemam problem da verujem u to. Život nam daje ono što istinski i bez samozavaravanja želimo. Ukoliko znate kakvog partnera hoćete i nemate dilemu da zaslužujete sreću i emocionalnu ispunjenost, univerzum će uraditi svoje, zvali mi to sudbinom ili nekim drugim terminom, ispričala je tada u intervjuu za Espreso.

Da li je par i dalje u emotivnoj vezi, nije poznato.

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