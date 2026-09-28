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Vrtoglave potpetice i šlic, a u studiju orkestar: Ovako izgleda novi Jutarnji program na Pink televiziji (Foto)

Vrtoglave potpetice i šlic, a u studiju orkestar: Ovako izgleda novi Jutarnji program na Pink televiziji (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Voditeljka Jutarnjeg programa ponedeljkom je Gordana Uzelac

Ovako izgleda novi Jutarnji program na Pink televiziji (Foto) Izvor: Pink / screenshot

Televizija Pink je ove godine uvela promene u programsku šemu, koja je od ovog ponedeljka vidljiva i u Jutarnjem programu.

Umesto uobičajenih voditelja, gledaoce je jutros prva pozdravila dugogodišnja novinarka i voditeljka Pink televizije Gordana Uzelac i to iz novog studija.

Voditeljka je u emisiji "Ponedeljak sa Gordanom Uzelac" bila obučena u belu košulju i crvenu, usku suknju sa šlicem, a na nogama je nosila sandale s visokom potpeticom u crvenoj boji.

Pogledajte:

Gordana je nakon čitanja tema o kojima će biti reč u programu, poželela dobro jutro gledaocima uz orkestar koji je bio u studiju i izveo pesmu Tome Zdravkovića.

Izvor: Pink / screenshot

Ko je Gordana Uzelac?

Novinarka i voditeljka televizije Pink, Gordana Goca Uzelac, unuka je čuvene Jovanke Broz, žene koja je postala prva dama bivše SFR Jugoslavije nakon što se 1952. udala za Josipa Broza Tita.

Iako je brak između Jovanke i Tita bio obavijen velom tajni i kontroverzi, Goca je odrastala slušajući priče svoje baba-tetke o slavnim danima kada je Jugoslavija bila važan akter na svetskoj političkoj sceni.

Voditeljka i njena sestra Marija rado su provodile vreme sa svojom baba-tetkom, koja im je često pričala o periodu kada je bila prva dama Jugoslavije

Tagovi

Gordana Uzelac jutarnji program

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