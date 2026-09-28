Britanska policija uhapsila je petoricu muškaraca zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini vojne baze koju koriste američke snage.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Britanska policija zadržala je petoricu muškaraca nakon što je u blizini vojne baze RAF Fairford u Engleskoj pronađen sumnjivi eksploziv, dok antiterorističke jedinice istražuju da li je njihovim hapšenjem spriječen mogući napad povezan sa Iranom, prenosi agencija AP.

Osumnjičeni su uhapšeni u ranim jutarnjim časovima u nedelju, nakon što su u blizini baze primijećena tri sumnjiva kombija. Riječ je o vojnom objektu u britanskom vlasništvu koji već decenijama koriste američke vazduhoplovne snage, uključujući bombardere angažovane tokom sukoba na Bliskom istoku.

Istražitelji još nisu utvrdili da li je riječ o napadu iza kojeg stoji neka država, a provjeravaju moguću povezanost sa Iranom, Rusijom ili militantnim grupama koje ne djeluju uz podršku državnih struktura.

Iran je odbacio bilo kakvu umiješanost u incident.

Ambasada Irana u Londonu saopštila je da "kategorički odbacuje i najoštrije osuđuje nedavne neosnovane i zlonamjerne spekulacije" o ovom slučaju.

Evakuisano 85 domaćinstava, angažovani stručnjaci za eksploziv

Petorica osumnjičenih, čiji identitet nije objavljen, prvobitno su privedena zbog sumnje na krivična djela povezana sa eksplozivnim materijama, a potom su dodatno uhapšena i zbog sumnje da su pripremala teroristički čin.

Prema navodima policije, svi su britanski državljani iz Londona, starosti između 20 i 29 godina.

U pritvoru mogu biti zadržani do 14 dana, nakon čega protiv njih mora biti podignuta optužnica ili moraju biti pušteni na slobodu.

Zbog bezbjednosne prijetnje u nedelju je evakuisano stanovništvo iz 85 kuća u selu Velford, nedaleko od baze.

Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava koristili su robota kako bi pregledali tri bijela kombija. Prema informacijama dostupnim u ponedeljak ujutru, evakuisani stanovnici još nisu mogli da se vrate svojim domovima, a vozila nisu bila uklonjena sa mjesta incidenta.

Tramp se oglasio o hapšenju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su osumnjičeni uhapšeni zahvaljujući saradnji američkih i britanskih službi, navodeći da su duže vrijeme bili pod nadzorom.

Međutim, britanska policija saopštila je da je akcija pokrenuta nakon kasnovečernje dojave o "sumnjivim vozilima" u blizini vojne baze.

Britanski ministar odbrane Ves Striting nije želio da iznosi detalje operacije, ali je pozdravio Trampovo priznanje radu britanskih bezbjednosnih službi.

"Kada budemo u mogućnosti, obavijestićemo javnost o ovim pojedincima i prirodi prijetnje", rekao je Striting za Times Radio.

Istražuje se moguća povezanost sa Iranom

Hapšenja dolaze u trenutku pojačanih bezbjednosnih tenzija u Velikoj Britaniji. Britanske obavještajne službe ranije su upozoravale da Rusija i Iran koriste posredničke grupe za sprovođenje kriminalnih aktivnosti na britanskoj teritoriji.

Prema podacima koje su zvaničnici izneli u martu, broj slučajeva povezanih sa aktivnostima neprijateljskih država, uključujući Iran, porastao je za 50 odsto tokom šest mjeseci zaključno sa decembrom 2025. godine.

Velika Britanija se prvobitno nije priključila američko-izraelskom ratu protiv Irana, koji je počeo 28. februara, a tadašnji premijer Kir Starmer u početku je odbio Trampov zahtev da američke snage koriste britanske baze za napade na Iran.

Ipak, u martu je odobrio njihovo korišćenje za operacije koje je opisao kao "odbrambene", nakon iranskih napada na britanske interese i saveznike u Persijskom zalivu.

Američki bombarderi B-1 i B-52 poletali su iz baze RAF Fairford, koja se nalazi približno 160 kilometara zapadno od Londona, tokom operacija povezanih sa sukobom u Iranu.

Teheran je ranije saopštio da svaku bazu koja se koristi za napade na iransku teritoriju smatra legitimnom metom.

Britanski bezbjednosni zvaničnici takođe su ranije povezivali grupe bliske Iranu sa nizom pokušaja podmetanja požara i sabotaža u Velikoj Britaniji i drugim evropskim državama, od kojih su mnogi bili usmjereni protiv jevrejske zajednice.

Američka ambasada izdala upozorenje

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband ocijenio je da je incident "podsjetnik na prijetnje sa kojima se naša zemlja suočava".

On se prošle nedelje, tokom zasijedanja Ujedinjenih nacija u Njujorku, sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem i poručio mu da "Britanija neće tolerisati zastrašivanje, prijetnje ili neprijateljske aktivnosti na svojoj teritoriji".

Američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da njegovo osoblje u bazi RAF Fairford ostaje u stanju pojačane pripravnosti, ali da iz operativno-bezbjednosnih razloga neće komentarisati konkretne mjere zaštite.

Ambasada SAD u Londonu u međuvremenu je upozorila američke državljane koji borave u Velikoj Britaniji da budu oprezni i vode računa o ličnoj bezbjednosti.

Za sada nije zvanično potvrđeno da su osumnjičeni djelovali po nalogu Irana, Rusije ili bilo koje druge države. Istraga je u toku.