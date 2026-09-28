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"Dođe džipom, a nikad mi nije doneo ni kutiju cigara": Stric ogorčen na pevača, svašta mu poručio

"Dođe džipom, a nikad mi nije doneo ni kutiju cigara": Stric ogorčen na pevača, svašta mu poručio

Autor Dragana Tomašević
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Stric Nedeljka Bajića Baje tvrdi da ga pevač retko posećuje i da mu nikada nije doneo ni kutiju cigareta, što naziva žalosnim.

Stric ogorčen na pevača, svašta mu poručio Izvor: Youtube printscreen/Official Channel Nedeljko Bajić Baja

Folk pevač Nedeljko Bajić Baja se poslednjih godina retko pojalvjuje na domaćoj sceni, iako važi za jednog od najtraženijih pevača u inostranstvu.

O njegovom privatnom životu zna se veoma malo, osim da je rođen u selu Šipovo, a sada je za medije progovorio njegov stric koji ne krije da je razočaran njegovim postupcima.

"Nikad nije, ljudi moji, doneo mi kutiju cigara, tada sam pušio, mi smo familija, to je žalostno pričati o svome. Da je barem doneo kutiju cigara ja bi rekao 'dobar je' i šta ti ja znam, to sam dete tako voleo, ali to se tako, da izvineš odprdilo, on nigde ovde ne ulazi u naše kuće".

On je dodao da pevač Nedeljko Bajić Baja povremeno svrati u rodni kraj, ali bez posete rodbini.

"Dođe autom, džipom mercedesom, luksuznim, ali nikad neće ovde da prođe. To je žalosno, žalosno, ništa drugo".

Tajni brak i razvod

Nedeljko Bajić Baja je 2013. godine započeo emotivnu vezu sa 19 godina mlađom Ivanom, koja se pojavila u njegovom spotu za pesmu "Mokra do gole kože".

Tokom pet godina zajedničkog života dobili su dvoje dece – sina Marka i ćerku Milicu, da bi se 2018. godine u tajnosti razveli.

Ovako ona izgleda:

Pevač retko govori o roditeljstvu i privatnom životu, ali je u jednoj od retkih izjava istakao šta mu je najveća želja za naslednike:

"Najveća želja mi je da budu zdravi i stabilni ljudi, a čime će se baviti zavisi od njih. Ako budu rešili da postanu pevači, nemam ništa protiv. Pokazaće vreme, kao što je pokazalo i za mene. Vreme uvek pokaže ko smo i šta smo".

Pevač je otkrio i gde živi danas.

"Živim u Beogradu, ali često me ima i u Beču. Naravno, i u mom rodnom gradu Šipovo. Kod mene je sve kako treba, sve postižem. U suštini, sve je stvar dobre organizacije i karaktera, a ja sam odgovoran čovek".

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Tagovi

Nedeljko Bajić Baja stric

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