Madona je sinoć nastupila sa Sabrinom Karpenter na dodjeli MTV VMA nagrada i izazvala lavinu komentara zbog jedne rečenice
Kraljica popa Madona (68) nastupila je sinoć na dodeli MTV VMA nagrada i osvojila sedam nagrada, među kojima je i nagrada za "ples godine".
Iako je njen nastup sa popularnom pjevačicom i igračima osvojio ovacije, njeno pojavljivanje na bini kako bi pokupila nagradu, podiglo je par obrva i izazvalo zabrinutost fanova.
Čarli XCX i Troj Sivan su je pozvali da im se priključi na bini kako bi uzela svoju nagradu za dokumentarac "Confessions II - The Film ", ali je njen govor zbunio sve kada je upitala: "Nije mi jasno, za šta je ova nagrada?".
"Je l ovo za kratki film", pitala je Madona, nakon čega je pjevačica Čarli otvorila kovertu kako bi je podsjetila.
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Madoni je ovo prvi povratak na MTV binu posle 23 godine, kada se tokom nastupa ljubila sa Britni Spirs.
Madona zaboravila zašto je na bini: Scena s dodjele nagrada o kojoj svi pričaju, fanovi zabrinuti (Video)
Ronaldo i Ronaldinjo je vozili do bine
Madona je ove godine otvorila poluvrijeme velikog finala Svjetskog prvenstva, a nju su na specijalno dizajniranoj platformi na teren "uvezli" legendarni fudbaleri Ronaldo i Ronaldinjo, što je odmah izazvalo delirijum na tribinama i oduševljenje među ljubiteljima fudbala.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Madona zaboravila zašto je na bini: Scena s dodjele nagrada o kojoj svi pričaju, fanovi zabrinuti (Video)