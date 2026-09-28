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Madona zaboravila zašto je na bini: Scena s dodjele nagrada o kojoj svi pričaju, fanovi zabrinuti (Video)

Madona zaboravila zašto je na bini: Scena s dodjele nagrada o kojoj svi pričaju, fanovi zabrinuti (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Madona je sinoć nastupila sa Sabrinom Karpenter na dodjeli MTV VMA nagrada i izazvala lavinu komentara zbog jedne rečenice

Madona zaboravila zašto je na bini Izvor: YouTube/MTV and CBS

Kraljica popa Madona (68) nastupila je sinoć na dodeli MTV VMA nagrada i osvojila sedam nagrada, među kojima je i nagrada za "ples godine".

Iako je njen nastup sa popularnom pjevačicom i igračima osvojio ovacije, njeno pojavljivanje na bini kako bi pokupila nagradu, podiglo je par obrva i izazvalo zabrinutost fanova.

Čarli XCX i Troj Sivan su je pozvali da im se priključi na bini kako bi uzela svoju nagradu za dokumentarac "Confessions II - The Film ", ali je njen govor zbunio sve kada je upitala: "Nije mi jasno, za šta je ova nagrada?".

"Je l ovo za kratki film", pitala je Madona, nakon čega je pjevačica Čarli otvorila kovertu kako bi je podsjetila.

Pogledajte:

Madona na dodeli MTV nagrada
Izvor: YouTube/MTV and CBS

Madoni je ovo prvi povratak na MTV binu posle 23 godine, kada se tokom nastupa ljubila sa Britni Spirs.

Ronaldo i Ronaldinjo je vozili do bine

Madona je ove godine otvorila poluvrijeme velikog finala Svjetskog prvenstva, a nju su na specijalno dizajniranoj platformi na teren "uvezli" legendarni fudbaleri Ronaldo i Ronaldinjo, što je odmah izazvalo delirijum na tribinama i oduševljenje među ljubiteljima fudbala.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Tagovi

Madona ronaldo ronaldinjo

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