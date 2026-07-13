Iza svjetski poznatog hita krije se jeziva nesreća: Traje osam i po minuta, o potresnoj priči pjevala i Madona

Legendarni hit "American Pie"iza sebe krije fascinantnu tragičnu priču koja je kroz skrivene simbole obilježila kraj jedne velike muzičke ere.

Izvor: Alan Wilson / Alamy / Profimedia

"American Pie" (Američka pita), legendarna pjesma Dona Meklina inspirisana pogibijom Badija Holija i danom kada je "muzika umrla", postala je jedan od najvećih rok klasika svih vremena.

Malo je pjesama u istoriji rok muzike koje su izazvale toliko rasprava, teorija i analiza kao "American Pie" Dona Meklina. Objavljena 1971. godine, osam i po minuta duga folk-rok epopeja nije postala samo jedan od najvećih hitova svih vremena već i simbol kraja jedne muzičke ere. Više od pola vijeka nakon izlaska i dalje fascinira slušaoce, a na Spotify je premašila milijardu preslušavanja, čime je dokazala da njen uticaj ne jenjava.

Tragična sudbina pionira rokenrola

Glavna inspiracija za pjesmu bila je avionska nesreća 3. februara 1959. godine, u kojoj su poginuli pioniri roka Badi Holi, Riči Valens i Džej Pi "D Big Boper" Ričardson. Don Meklin tada je imao samo 13 godina i radio je kao dostavljač novina kada je pročitao vijest o njihovoj smrti.

Taj trenutak ostavio je dubok trag na njega, a upravo je iz njega nastao legendarni stih "The day the music died"/"Dan kada je muzika umrla", koji je kasnije postao jedan od najpoznatijih stihova u istoriji popularne muzike. Iako mnogi smatraju da je reč isključivo o pjesmi posvećenoj Badiju Holiju, Meklin je godinama objašnjavao da je "American Pie" puno više od toga.

Slučajan refren

Prema njegovim riječima, pjesma je djelimično autobiografska, a delimično priča o Americi koja je od optimizma pedesetih godina postepeno ušla u političke podjele, atentate, rat u Vijetnamu i društvene sukobe šezdesetih. Sam refren nastao je gotovo slučajno. Nakon što je nekoliko meseci pokušavao da dovrši pesmu, jednog mu je dana, kako je rekao, "niotkuda u glavi" odjednom zazvučao stih: Bye, bye, Miss American Pie... Upravo je taj trenutak pretvorio ideju u jednu od najpoznatijih pjesama svih vremena.

U vrijeme kada su radijske pjesme trajale oko tri minuta, "American Pie" je predstavljala veliki rizik. Trajala je čak osam i po minuta, zbog čega je singl morao biti podijeljen na dvije strane ploče za neka izdanja.

Uspjeh na top-listama i obaranje rekorda

Uprkos tome, publika je insistirala na tome da radijske stanice emituju punu verziju. Pesma je početkom 1972. godine četiri nedjelje provela na prvom mjestu Billboard Hot 100 i tada je postala najduža pjesma u istoriji koja je osvojila vrh američke liste. Istovremeno je album "American Pie" bio međunarodni hit, a u Velikoj Britaniji je sedam nedelja držao prvo mjesto i ukupno 53 nedjelje ostao na listi albuma.

Kako je nastala pesma American Pie, Dona Meklina

Izvor: Alan Wilson / Alamy / Profimedia

Više od 50 godina nakon objave, "American Pie" i dalje pronalazi novu publiku. Na Spotfyaju je premašila milijardu preslušavanja, što je čini jednom od retkih pjesama iz ranih sedamdesetih koja je ostvarila takav rezultat u eri striminga. Don Meklin danas ima više od 10 miliona mjesečnih slušalaca, a upravo je "American Pie" i dalje njegova najslušanija pjesma.

Kulturno nasljeđe

Uticaj pjesme "American Pie" odavno nadilazi muzičke liste. Snimljene su brojne obrade, među kojima je najpoznatija Madonina iz 2000. godine, a pesma je uvrštena u Nacionalni registar zapisa, kao jedno od djela od posebne kulturne važnosti za Sjedinjene Američke Države.

Godine 2001. zauzela je i visoko peto mjesto na listi Songs of the Century, koju su sastavili Udruženje diskografskih kuća Amerike i Nacionalna zadužbina za umjetnost, čime je potvrđen njen status jedne od najvažnijih pesama američke muzičke baštine.

Iako su tokom godina nastale stotine teorija o tome šta pojedini stihovi znače - od referenci na Elvisa Prislija, Boba Dilana, Bitlse i Rolingstonse do političkih događaja šezdesetih – Don Meklin je većinu života odbijao da potvrdi ili opovrgne takva tumačenja.

Upravo je ta doza misterije jedan od razloga zbog kojih "American Pie" ni više od pola veka nakon objave ne gubi na privlačnosti. Ono što je započelo kao sjećanje jednog dečaka na dan kada je saznao za smrt Badiju Holija preraslo je u jednu od najvažnijih i najuticajnijih rok pjesama svih vremena.

(Kurir.rs/ShowBuzz)