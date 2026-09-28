Javni prevoz u Zagrebu od jutros je u štrajku jer sindikati u novom kolektivnom ugovoru traže veće plate i bolja materijalna prava.

Izvor: Damir Sencar/European Commission

Štrajkuju preduzeća "Zagrebački električni tramvaj" i "Čistoća", a imaju podršku 78 odsto članova sindikata.

Predsjednik sindikata Dražen Jović izjavio je jutros da četiri mjeseca pokušavaju da pronađu kompromis, prenose zagrebački mediji.

"Osnovicu su smanjili sa 15 na 13 odsto. Želimo da razgovaramo o stalnom dodatku i datumu primjene, naknadi za troškove prevoza u visini od 100 odsto... Tražimo i kolektivni ugovor na dvije ili tri godine, te indeksaciju plaća", naveo je Jović.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da neće pristati na ultimatume i da smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava bezbjednost građana.