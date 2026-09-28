Robert Prosinečki, legendarni fudbaler, prisjetio svog dolaska u Crvenu zvezdu i uspjeha koji je postigao tokom karijere.

Izvor: Aziz Karimov/Pacific Pres / Sipa Press / Profimedia

Robert Prosinečki je jedan od najboljih hrvatskih fudbalera svih vremena, a važan dio svoje karijere proveo je u dresu Crvene zvezde. Stigao je u Beograd nakon što je u Dinamu iz Zagreba procijenjeno da nije dovoljno talentovan, a beogradski klub uzeo ga je na probu.

Sada je već kultna priča o Robijevom dolasku u Crvenu zvezdu:

"Moj pokojni otac Đuro bio je veliki dinamovac. Svi smo imali veliku želju da igram za Dinamo. Tih se godina stalno o tome pričalo, a u svakom drugom intervjuu glavno je pitanje bilo je li Ćiro pojeo diplomu. Kasnije sam s njim postao veliki prijatelj. Živjeli smo blizu jedan drugoga i išli na kafu na Cvjetni, pogotovo u njegovom posljednjem periodu", prisjetio se Prosinečki na promociji knjige "Veliki Žuti".

Dolazak u Crvenu zvezdu nije bio lak, ali je Prosinečkom pomoglo to što je bio okružen fantastičnim igračima. Crveno-bijeli su bili najbolji tim u državi, a već se pravio plan o osvajanju evropske titule.

"U početku mi je bilo vrlo teško priviknuti se na novu sredinu, ali ekipa je bila odlična. Možemo mi sada pričati šta hoćemo, ali u to je vrijeme to bio najuspješniji klub u državi. U četiri godine tamo osvojili smo i tadašnji Kup evropskih šampiona", prisjetio se Prosinečki.

Nakon velikog uspjeha u Zvezdi, Prosinečkom su se otvorila sva vrata ka najvećim evropskim klubovima. Ispostavilo se da je njegov dolazak u Beograd bio najbolji mogući potez za karijeru.

"Znam samo da u jednom trenutku više nisam bio poželjan u Dinamu, govorilo se da nisam talenat. Moj otac je bio ponosan čovjek. Odluka je bila da odem u Zvezdu. Ja sam tamo otišao na probu i prošao. Na kraju mi je taj dolazak u Zvezdu omogućio da budem dio ekipe koja je osvojila Kup evropskih šampiona i da ostvarim transfer u veliki Real Madrid", zaključio je bivši fudbaler.

Vidi opis Robert Prosinečki: "Željeli smo da igram za Dinamo, ali Zvezda je bila najbolja u državi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Prosinečki je tokom karijere igrao za Dinamo iz Zagreba, Crvenu zvezdu, Real Madrid, Ovijedo, Barselonu, Sevilju, ponovo Dinamo, pa Hrvatski dragovoljac, Standard Lijež, Portsmut, Olimpiju iz Ljubljane i Zagreb. Sa reprezentacijom Jugoslavije bio je šampion svijeta do 20 godina, zatim je igrao za zajedničku reprezentaciju, ali i kasnije za Hrvatsku sa kojom je bio treći na svijetu.