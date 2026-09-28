Osnovno državno tužilaštvo u Baru formiralo je predmet povodom nastupa hora „Fenečki biseri“ i izvođenja pjesama sa nacionalnom i ratnom simbolikom, kako bi utvrdilo da li u radnjama nekog lica postoje elementi krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom deset godina od osvećenja Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, u Centru za kulturu Bar održan je koncert srpskog hora „Fenečki biseri“. Nakon koncerta, na društvenim mrežama pojavili su se snimci izvođenja pjesama koje su izazvale reakcije javnosti zbog poruka i simbolike koju nose, piše CdM.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru saopšteno je za CdM da je predmet formiran samoinicijativno, odnosno po službenoj dužnosti.

„Osnovno državno tužilaštvo u Baru povodom nastupa hora ‘Fenečki biseri’ i izvođenja određenih pjesama samoinicijativno je formiralo predmet povodom tog događaja kako bi utvrdilo da li se u radnjama nekog lica stiču elementi nekog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, navedeno je u odgovoru Tužilaštva, javlja CdM.

Na snimcima koji se šire društvenim mrežama može se čuti izvođenje pjesme „Đenerale, đenerale“, koja je posvećena Veljku Radenoviću, komandantu srpske policijske jedinice na Kosovu tokom rata.

Na drugom snimku hor izvodi pjesmu „O junačka svijetla zoro, majko naša Crna Goro“, u kojoj se Crna Gora predstavlja kao zemlja koja je, prema tekstu pjesme, za slobodu ostala „srpskom rodu“.

Posebnu pažnju izazvalo je izvođenje pjesme „Đenerale, đenerale“, koja se vezuje za period rata na Kosovu i pripadnike srpskih bezbjednosnih formacija. Pjesma je u javnosti bila predmet reakcija i ranije, između ostalog nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Reakcije izazvala je i pjesma o Crnoj Gori, imajući u vidu stihove koji državu predstavljaju kao „majku“ koja je ostala „srpskom rodu“, kao i stihove u kojima se Njegoš opisuje kao „najmudrija srpska glava“.