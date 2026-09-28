Osnovno državno tužilastvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata B.B. zbog osnovane sumnje da je fizički napao vanbračnu suprugu u prisustvu djece i prijetio joj da će ubiti nju i njene kćerke iz prvog braka.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

On se sumnjiči da je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Osumnjičeni je dana 25.09.2026.godine, u porodičnoj kući, fizički napao vanbračnu suprugu u prisustvu djece, zadajući joj vise udaraca pesnicama u predjelu glave i tijela, a prijetio je da će ubiti i nju i njene kćerke iz prvog braka”, navodi se u saopštenju.