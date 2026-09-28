U okviru najobimnijeg programa modernizacije oružanih snaga u Rimu, kopnena vojska Italije dobiće napredne oklopnjake razvijene u saradnji "Leonarda" i "Rajnmetala", opremljene dronovima i moćnim topom od 120 milimetara.

Izvor: Jean-Christian Tirat / Sipa Press / Profimedia

Italijansko Ministarstvo odbrane pokrenulo je postupak nabavke vrijedan čak 5,14 milijardi eura za novi glavni borbeni tenk i vozila izvedena na njegovoj platformi.

Riječ je o jednom od ključnih projekata modernizacije italijanske kopnene vojske, a novi tenk trebalo bi postepeno da zamijeni vremešni C1 Ariete.

Postupak je 21. septembra objavljen u bazi italijanske Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije (ANAC), pod oznakom BD0D09994D. Kao naručilac navedena je Uprava za kopneno naoružanje Ministarstva odbrane u Rimu.

U dokumentaciji zasad nije navedeno koliko će vozila biti nabavljeno, ko će biti dobavljač niti kada bi prve primjerke trebalo da preuzme italijanska vojska.

Zasniva se na Rajnmetalovom Panteru

Program je poznat pod nazivom "New Main Battle Tank" (NMBT), a na njemu radi "Leonardo Rheinmetall Military Vehicles" (LRMV), zajednička kompanija italijanskog Leonarda i njemačkog Rajnmetala.

Dvije kompanije osnovale su zajedničko preduzeće s vlasničkim odnosom 50:50, a dogovoreno je da se oko 60 odsto poslova obavlja u Italiji. To uključuje završno sklapanje, testiranje, isporuku i logističku podršku.

Koncept novog tenka predstavljen je u junu na vojnom sajmu Eurosatory u Parizu. Konstrukcija se oslanja na Rajnmetalov Panther KF51, ali se NMBT razvija kao zaseban sistem prilagođen zahtjevima italijanske vojske.

Demonstrator je koristio šasiju Leoparda 2A4 sa novom kupolom, dok bi serijska verzija trebalo da dobije potpuno novu šasiju sa boljom pokretljivošću i zaštitom.

Top od 120 milimetara, a kasnije možda i 130

Glavno naoružanje NMBT-a trebalo bi da bude glatkocevni top kalibra 120 milimetara sa automatskim punjačem i 20 granata spremnih za upotrebu. Konstrukcija ostavlja mogućnost budućeg prelaska na snažniji top kalibra 130 milimetara.

Tenk bi trebalo da ima i mitraljez kalibra 12,7 milimetara te daljinski upravljanu oružnu stanicu sa topom kalibra 30 milimetara, koji se može koristiti i protiv bespilotnih letjelica.

Koncept prikazan u Parizu imao je i lansere za malu lutajuću municiju, odnosno dronove koji mogu da kruže iznad područja dok ne pronađu metu, a zatim da je napadnu.

Prema podeli poslova unutar LRMV-a, Rajnmetal je zadužen za platformu vozila, dok Leonardo preuzima elektroniku i dio naoružanja.

Zamena za Ariete

Novi tenk trebalo bi da zameni C1 Ariete, koji je u italijansku vojsku uveden sredinom 1990-ih. Postojeći tenkovi trenutno prolaze modernizaciju na standard C2.

Ranije objavljene informacije govorile su o italijanskoj potrebi za približno 132 nova tenka, pri čemu bi njihova nabavka trebalo da krene nakon 2027. godine. Završetak cijelog programa predviđen je do 2038.

NMBT je pritom samo dio mnogo šire modernizacije italijanskih oklopnih snaga.

Drugi veliki program je "Army Armored Combat System" (A2CS), zasnovan na Rajnmetalovom borbenom vozilu pješadije Lynx. Plan obuhvata više od 1.000 vozila u 16 različitih verzija, među kojima su protivvazdušne, izviđačke i protivtenkovske verzije.

Italijanski parlamentarni odbor još je krajem 2024. odobrio program vrijedan 8,2 milijarde eura za nabavku nove generacije tenkova i modernizaciju kopnenih snaga u periodu od 2025. do 2038. godine.