Pitali smo građane šta misle o mogućnosti ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka i da li bi podržali takvu odluku.
Pogledajte šta su nam odgovorili u anketi.
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Pitali smo građane šta misle o mogućnosti ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka i da li bi podržali takvu odluku.
Pogledajte šta su nam odgovorili u anketi.
POGLEDAJTE VIDEO:
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