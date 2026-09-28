Predsjednica Skupštine Ana Brnabić zvanično je preuzela dužnost predsjednika Republike od Aleksandra Vučića, koji joj je uz akt o primopredaji uručio i buket cvijeća povodom rođendana.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Funkciju predsjednika Republike vrši predsjednik Narodne skupštine Ana Brnabić, a ovoga jutra obavljena je primopredaja dužnosti koju je izvršio i pročitao Aleksandar Vučić.

On je precizirao šta je predao i šta piše u aktu koji joj je dao da potpiše.

Tom prilikom on joj je čestitao i rođendan pruživši buket cvijeća.

"Prije svega moram da se zavalim predsjedniku Aleksandru Vučiću za njegovu borbu za Srbiju", rekla je Brnabić kazavši da smatra da nikada prije i nikada više Srbija neće imati predsjednika poput njega.

(Telegraf/MONDO)