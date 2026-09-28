Objavljene poruke sa aplikacije Skaj razotkrile su nesvakidašnji metod kojim su članovi kriminalne grupe Nikole Vušovića i Radoja Zvicera pokušavali da uklone svjedoke i bivše saradnike u zatvorima širom Evrope.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/Interpol

Pripadnici takozvanog vračarskog klana, ispostave kavačkog klana na čijem je čelu odbjegli Radoje Zvicer, prema dvije optužnice koje su protiv njih podignute u Srbiji, trovanje bivših saradnika videli su kao najbolji način da se riješe "cinkaroša" u svojim redovima.

Prema riječima izvora bliskog slučaju, ovakav način likvidacija do sada nije praktikovala nijedna kriminalna grupa u Srbiji.

Interesantno je, kako napominje, da se pripadnicima vračaraca svojevremeno na teret stavljalo i da su po istom "modus operandiju" planirali da ubiju vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića dok je boravio u pritvoru Centralnog zatvora. Međutim, za te optužbe nije bilo dovoljno dokaza.

"Prvi koga su vračarci planirali da ubiju cijanidom iza rešetaka, bio je zapravo Vukotić. U decembru 2019. supruga vođe škaljarskog klana Maša M. prijavila je policiji da ju je na putu do Centralnog zatvora, dok je išal u posjetu Vukotiću, koji je u to vrijeme bio u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, zasutavilo vozilo nalik na ona koja voze pripadnici MUP-a, i da su iz njega izašli muškarci koji su na kačketima i prslucima imali oznake pollicije", podsjetio je izvor i dodao:

Jovan Vukotić.

Izvor: screenshot/instagram

"Ispričala je da su pretresali kutije u kojima inače svakodnevno nosi ručak iz jednog restorana suprugu, ali da su je toga dana presreli prije nego što je preuzela hranu. Sedam dana kasnije, najvjerovatnije dok su čekali Mašu M. da naiđe, pripadnici policije su zaustavili vozilo nalik onom koje je opisala i osim policijske opreme, pronašli i bočicu cijanida", istakao je izvor.

Kako navodi, iako se spekulisalo da je plan bio da u hranu sipaju cijanid koji bi u pritvoru za nekoliko minuta ubio njenog supruga, sud je procijenio da za ovakvu optužnicu nema dovoljno dokaza, pa je ona odbijena.

Interesantno je da je optužnicom koja je tada odbijene, kao jedan od učesnika planiranja trovanja Vukotića u pritvoru bio obuhvaćen Marko Drakula, sin poznatog muzičara, koji se kasnije našao na dvije optužnice protiv vračaraca.

"Nešto više od godinu dana posle neuspjelog plana za likvidaciju vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, prema zvaničnim dokumentima tužilaštva, pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem i u konsultaciji sa Radojem Zvicerom, napravili su novi pakleni plan - da ovim otrovom ubiju svog saradnika, koji je uhapšen u Bijelom Polju u januaru 2021", ističe izvor i nastavlja:

"Oni su strahovali da bi mogao da progovori i otkrije da oni stoje iza ubistva Aleksandra Šarca, koje se u oktobru 2020. dogodilo u Tržnom centru Ušće", dodaje izvor i podsjeća da je Strahinja Savić, koji je tada trebalo da bude žrtva svojih šefova, tokom istrage identifikovan kao jedna od saučesnika u likvidaciji Šarca.

Savić je, podsjetimo, posle hapšenja u Crnoj Gori odmah pristao da istražiteljima otvori svoj Skaj telefon i navodno ispriča sve što zna, zbog čega su vođe klana odlučile da ga ubiju i to tako što će u paket koji je rođena sestra trebalo da mu odnese u pritvor u Bijelo Polje, stave praseće pečenje natopljeno cijanidom.

U porukama koje je tužilaštvo dostavilo kao dokaz, oni razmatraju i mogućnost da napadnu maricu kad Savića budu prebacivali u Srbiju, ali na kraju odlučuju da je ipak brže i efikasnije da ga otruju cijanidom u zatvoru.

Prema optužnici, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, otrov nabavlja u Bugarskoj, a potom je zajedno sa "vračarcima" osmislio plan da Saviću cijanid ubace u pečenje "koje Debeli najviše voli da jede", a koje mu je u zatvor odnijela sestra.

Pošto su osmislili plan za trovanje Savića, optuženi Aleksandar Milošević piše: "Top, brate, Mosad bukvalno, neće vjerovati ovi dolje", na šta mu Vušović odgovara: "Najjača akcija svih vremena, Mosad bukvalno."

U konverzaciju se uključio i okrivljeni Danilo Tešić: "Samo da sestra ne ogladni usput pa navali, daćemo joj 100 eura da ima i da ne dira paket."

Vušović : "Odmah će da zaćute ovi što im se pjeva."

: "Odmah će da zaćute ovi što im se pjeva." Vušović: "Niko neće sumnjati da ga rođena sestra truje. Nemaju oni način da provjere za cijanid. To će biti akcija vijeka."

Iz njihove komunikacije proizilazi i da su trovanje cijanidom probali na šarplanincu "koji je umro od pola ćevapa". Međutim, Savića nisu uspjeli da otruju.

Saviću je sestra u pritvor odnijela pečenje koje su joj pripremili i u njega sipali cijanid, ali je panika zavladala kad su shvatili da nema vijesti da je umro.

Kako se navodi u optužnici, raspitali su se i saznali da je vruće pečeno meso apsorbovalo otrov i da je zato Savić "pojeo paket" ali da je preživio.

"Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa", komentarišu među sobom.

Tužilaštvo je nedavno protiv Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, podiglo još jednu optužnicu kojom se njemu i njegovim saradnicima na teret stavlja ubistvo Vladimira Popovića Popa, pokušaj likvidacije Nenada Alajbegovića, zvanog Alibeg, kao i bacanje bombi na nekoliko lokala u Beogradu.

Džoni sa Vračara

Izvor: Hannes P Albert / AFP / Profimedia

U istoj optužnici opisano je da je kriminalna grupa i svog saradnika, koji im je pomagao tokom skrivanja posle ubistva Vladimira Popovića, Aleksandra S. namjeravala da otruje.

Kako se navodi, posle hapšenja Aleksandra S. zbog šverca droge u Austriji, sumnjali su da je odlučio da sarađuje sa srpskim istražiteljima i progovorio u ubistvu Popovića.

Prema porukama sa Skaja, koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz, oni su tražili da na crnom tržištu kupe otrov "novičok" jer im to "sa cijanidom ranije nije pošlo za rukom" u slučaju pripadnika iste kriminalne grupe koji je bio uhapšen u Crnoj Gori.

U martu 2021., dva mjeseca posle neuspjeha u slučaju trovanja Strahinje Savića cijanidom u pritvoru u Crnoj Gori, prema dokumentima srpskog tužilaštva, Vušović traži "hemičara koji hitno treba da im napravi otrov".

"Pitaj brate, 'novičok' se zove ja mislim, ukucaj na internetu da vidiš", napisao je, navodno, Vušović i slao saradnicima tekstove iz medija vezano za Alekseja Navaljnog koji je otrovan "novičokom".

Aleksej Navaljni

Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Saradniku objašnjava da "hemičaru" kaže da otrov neće da koriste u Rusiji i za politiku, već za cinkaroša u zatvoru. "Vračarci" potom komentarišu da je Navaljni preživio ovaj otrov, zato što je odmah dobio zdravstvenu njegu, a da u zatvoru u Beču "novičok" nije moguće preživjeti jer "tamo nema ništa".

"Brate, glava mi zavisi od toga", piše Vušović saradniku kog je angažovao da nađe "novičok".

"Kaži vratićemo uslugu šta god treba, odraćemo bilo koga u Evropi za njih brate, i za pare, ako hoće pare, ne pitam koliko", piše Vušović saradniku kog je zadužio da nabavi ovaj otrov, a on navodi da bi što se njega tiče "kupio pet litara da potruje pola Srbije".

Kontakt koji pokušava da mu nabavi otrov obavještava ga da je "bio sa dva čovjeka i da su mu rekli da je deset miliona funti plaćan samo uzorak toga i da je nemoguće da se nabavi".

"Mogu da nabavim nešto drugo, dejstvo je da se umire 100 posto. 'Novičok' je jedinstven otrov, vodi se kao oružje za masovno uništenje", obaveštava ih čovjek zadužen da im nabavi otrov, na šta oni pristaju.

Međutim, plan da Aleksandra S. ubiju u zatvoru u Beču, nije im uspio i on je posle odslužene kazne u Austriji prebačen u Srbiju gdje je i saslušan kao svjedok u istrazi ubistva Vladimira Popovića.

Interesantno je da je prema svjedočenju u Specijalnom sudu još prije Vušovića, cijanid kao sredstvo za ubijanje koristila kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Prvu, od sedam žrtava, za koliko se ubistava vodi postupak protiv njih navodno su otrovali cijanidom, 1. aprila 2019. O tome je pred Specijalnim sudom u Beogradu svjedočio nekadašnji pripadnik klana koji je odlučio da postane svjedok saradnik, Srđan Lalić.

"Belivuk i Miljković su mi detaljno ispričali o ubistvu Gorana Mihajlovića. Rekli su mi da su mu cijanid iz šprica bez igle ubrizgali u usta i vidio sam slike kako mu ide pjena na usta", ispričao je svjedok-saradnik, navodeći da je špric sa cijanidom vidio u kući u Ritopeku i da je on stajao "na polici sa oružjem".

Lalić je pred sudom tvrddio i da je Miljković cijanid nosio u džepu u to vrijeme, u slučaju da zatreba za ubistvo Mirka Kojića. Kojić je inače Miljkovićev kum koji se vodi kao nestao od februara 2020.

(Kurir/Mondo)