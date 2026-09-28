"Bacile su njegove stvari pored kontejnera": Mala Cana otišla do kuće pokojnog muža, evo kakav je prizor zatekla

Pjevačica Mala Cana otkrila da su ćerke njenog pokojnog supruga, pjevača Andrije Bajića, stvari iz kuće bacile pored kontejnera.

Izvor: Kurir/Pink screenshot

Ćerke Andrije Bajića, kako tvrdi njegova supruga, pjevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, navodno su izbacile njegove stvari iz porodične kuće.

Pjevačica je rekla da ju je potresla ova situacija, kao i činjenica da se sve dogodilo prije ostavinske rasprave.

"Danas je praznik Krstovdan i ja sam otišla na groblje svog supruga. Tamo su mi prijatelji rekli da Andrijine ćerke izbacuju njegove stvari iz kuće.Nakon groblja sam otišla kod komšije koji je preko puta i prosto nisam mogla da vjerujem da se to dešava, da se njegove stvari tako izbacuju na ulicu. To je za mene strašno, ne mogu da vjerujem da čak nije prošla ni ostavinska rasprava", rekla je Mala Cana za Kurir.



Pjevačica je istakla da joj stvari koje su pripadale suprugu imaju posebnu emotivnu vrijednost, zbog čega joj je prizor koji je zatekla posebno teško pao.

"Ipak su to neke stvari koje su, da kažem, ako njima nisu bile vrijedne, meni su značile. Bile su vrijedne jer je to bio dio mog supruga i ja prosto nisam mogla da vjerujem da je to istina. Međutim, kad sam došla kod kontejnera, naravno da sam prepoznala policu koja je jednim dijelom u dvorištu, a drugim dijelom izlomljena.Kod đubreta je i tepih koji je bio u našoj sobi, koji smo koristili – to je sve izbačeno napolje. Sve se to dešava prije ostavinske rasprave, tako da me je to jako pogodilo", navela je ona.

"To se ne radi na današnji dan"

Mala Cana je potom opisala prizor koji je zatekla u dvorištu, naglašavajući da joj je dodatno zasmetalo što se sve dogodilo upravo na praznik.

"Danas je Krstovdan, a u dvorištu je opran veš, izbačene stvari, čišćenje maksimalno. To se ne radi na današnji dan, ništa od toga", rekla je pjevačica.

Kako ističe, da su Andrijine ćerke željele da se riješe stvari koje im više nisu potrebne, mogle su da joj se obrate, jer bi ih ona sačuvala zbog uspomene na supruga.

"Ako nisu željele te stvari, ako im te stvari ne trebaju – mogle su na bilo koji način da mi jave. Ja bih to pokupila i čuvala, jer to za mene ima veliki značaj", rekla je Mala Cana.

Pogledajte scenu koja ju je zatekla:

"Ne zna se kad će ostavinska rasprava"

Pevačica je potom govorila i o ostavinskom postupku, ističući da još uvek nije poznato kada će rasprava biti održana.

"Još se ne zna kad će biti ta ostavinska rasprava, ali kad god bude bila, ovo se ne radi, dok se ne završi postupak. U ostavinskoj raspravi mogu da tražim da se pobije taj ugovor koji je napravljen, zato što je moj Andrija prvo prisilno napisao taj ugovor. Ja ga jesam natjerala, ali ne na taj način“, navela je ona.

Vidi opis "Bacile su njegove stvari pored kontejnera": Mala Cana otišla do kuće pokojnog muža, evo kakav je prizor zatekla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 13 / 13



Mala Cana je iznijela i svoje tvrdnje o okolnostima pod kojima je, kako kaže, Andrija potpisao ugovor o raspodjeli imovine, kao i o njegovom zdravstvenom stanju u tom trenutku.

"Na prvom potpisivanju ugovora nije postojalo pravo užitka – gdje je on odmah kod notara tražio na licu mjesta da se upiše pravo užitka, gdje su one poskakale na njega. Moj Andrija nije prošao tada psihijatrijsko-ljekarski pregled, u trenutku kad je pisao ugovor za raspodjelu imovine.

"Kada smo on i ja pravili ugovor o izdržavanju, Andrija je tad bio mlađi – prošao je ljekarski pregled. Da je otišao kod ljekara za ugovor o imovini, vjerovatno bi rekli da nije u stanju da napiše takav ugovor. Pritom, kada je ležao u bolnici u Pančevu, proglašen je da nije sposoban za takve odluke", rekla je pjevačica.

Na kraju je priznala da ju je čitava situacija veoma pogodila i da joj je posebno teško zbog načina na koji su, kako tvrdi, tretirane stvari njenog pokojnog supruga.

"Jako sam tužna, to nije poštovanje roditelja i sve ovo me je mnogo pogodilo…"

Inače, ćerke Andrije Bajića čvrsto se drže odluke da se ne oglašavaju za medije i da svoj stav ne iznose javno.