"Imam mnogo prijatelja u Srbiji, među njima i mnogo ljekara. Sticajem okolnosti, dr Ilija Srdanović nije jedan od njih. Nijesam čak ni imao zadovoljstvo da ga upoznam", kazao je u izjavi za Pobjedu bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović.

Izvor: YouTube/Printscreen/Predsjednik Crne Gore

Danima pojedini mediji, analitičari i političari iz Crne Gore bliski Aleksandru Vučiću optužuju Đukanovića da preko „Studentske liste“ (SL) ruši vlast u Srbiji i njenog predsjednika. Oni tvrde da Đukanović to radi preko svog ljekara prof. dr Ilije Srdanovića koji je prvi na SL i izjašnjava se da je Crnogorac. Đukanović to demantuje i kaže da je „dobro što dr Srdanović tu hajku dostojanstveno i superiorno ignoriše“.

"Sve što se prethodnih nedjelja o tome panično i priča i piše - gola je laž i služi predizbornoj kampanji koja je u toku u Srbiji. Dobro je što dr Srdanović tu hajku dostojanstveno i superiorno ignoriše, iako danas zaista nije lako biti Crnogorac u Srbiji. Izgleda da smo sa prvog mjesta istisnuli čak i tradicionalne velikosrpske neprijatelje, do juče neprikosnovene „ustaše“, piše Pobjeda.

A još onomad neko reče da je „jedini greh Srbije to što je previše volela Crnu Goru“. Baš je izgleda kratak taj put od ljubavi do mržnje. Uprkos tome što velikosrpski nacionalisti u Srbiji kreiraju atmosferu nalik onoj s kraja 19. vijeka, kada su Crnogorce izbacivali iz Srbije, vjerujem da će to biti kratkog daha i da većinska, normalna Srbija to ne podržava", poručio je Đukanović.

Najglasniji u optužbama je predsjednik DNP-a Milan Knežević koji je učestvovao u predizbornoj kampanji SNS-a u Beogradu, gdje je podržao listu Aleksandra Vučića i iznio niz tvrdnji o političkim prilikama u Srbiji i Crnoj Gori, uključujući to da bez podrške Vučića nikad ne bi došlo do smjene Mila Đukanovića, te da svaki pošteni Srbin treba da glasa za SNS za izborima.

Govoreći o nosiocu liste „Studentska lista - Studenti pobjeđuju“ Iliji Srdanoviću, Knežević ga je povezao sa bivšim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i iznio tvrdnju da je Ilija Srdanović „kandidat DPS-a“, prenosi Pobjeda.

"Sad treba da znate zašto je Ilija Srdanović kandidat DPS-a. Zato što Milo Đukanović ne može da oprosti Aleksandru Vučiću 30. avgust 2020. godine. Aleksandar ne želi da ja pričam o tome. Svaki put mi kaže – pusti to. Ali ja hoću da kažem, da nije bilo Aleksandra Vučića, i litija i SPC i građana koji su glasali, nikada ne bismo pobijedili Mila Đukanovića", naglasio je Knežević.