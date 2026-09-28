Andrea Trinkijeri bio je ljut na sudije poslije poraza od Olimpijakosa, tvrdi da mora da uradi domaći i da nauči kako to arbitri vide meč.

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PAOK je poslije drame i neizvjesne završnice izgubio od Olimpijakosa (101:96). Meč je obilježila i jedna sporna odluka u završnici kada su sudije prekinule kontru Džedija Osmana, dosudili faul nad Žanom Monterom i poslije toga je ekipa Jorgosa Barcokasa upisala trijumf. O spornim sudijskim odlukama je pričao Andrea Trinkijeri poslije meča.

"Nismo imali isti nivo energije, mučili smo se sa tim u prvom poluvremenu. U drugom smo se vratili, borili i ponosan sam na tim. Bilo je više od 30 slobodnih bacanja i četiri tehničke. Još uvijek tražim način na koji možemo bolje da sarađujemo sa sudijama, moramo da se unaprijedimo sa tim", rekao je Trinkijeri.

Andrea Trinchieri after PAOK's loss to Olympiacos in SuperCup Final



"We didn't do a good job to understand what the referees were calling.



We need to understand where the refs will take the game



I'm 5 - 6 in challenges in 2 games...



A very warm welcome for me in this league"pic.twitter.com/FuVWtiHKB3 — Eurohoops (@Eurohoopsnet)September 27, 2026

Nekadašnji trener Partizana je u svom stilu pričao o suđenju. Uz isticanje da "mora da uradi domaći".

"Nismo razumjeli, nismo uradili dobar posao da bi razumjeli faulove koje zovu sudije. Moramo da budemo bolji, da razumjemo to. Da razumjemo gdje će sudije da odvedu meč. Imam pet uspješnih čelendža od šest koje sam zvao, to je dobar rezultat, ali moram i ja da razumjem mnogo stvari. Topla dobrodošlica za mene u ovu ligu. Mogu da obećam da ću da učim, da uradim domaći, biću bolji. Da razumjem gdje će sudije da odvedu meč."

Što se liste strijelaca tiče u Olimpijakosu su se istakli Saša Vezenkov sa dabl-dabl učinkom (25, 10sk), Žan Montero (20, 5as) i Evan Furnije (19, 2sk), dok je Kodi Miler Mekintajer meč završio bez poena i sa pet asistencija. U timu PAOK-a su najbolji bili Markus Foster (18, 5as), Kajl Aleksander (15, 8sk9 i Džedi Osman (15, 7sk).

"Mogu li ja vas nešto da pitam"

Olympiakos 101-96 yendi.



Maçın son bölümündeki bu pozisyon nedeniyle PAOK taraftarı hakemlere tepki gösteriyor.



❌ Cedi topu 98-96 iken çalmış ve turnikeye gidiyordu ancak Montero’ya faul çalındı bu pozisyondahttps://t.co/fyxsx8bHAGpic.twitter.com/IqZPxeLbFG — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu)September 27, 2026

Kada je završio sa pričom o suđenju, obratio se jednoj novinarki koja je bila na konferenciji za medije.

"Mogu li ja vas nešto da pitam, da zamijenimo uloge? Vi ste iskusniji u ovoj grčkoj ligi. Kako ste vi vidjeli suđenje? Ja nemam čistu sliku", rekao je Trinkijeri.

Ona mu je odgovorila "da je primijetila da PAOK ima razloga da smatra da suđenje nije bilo fer".

"Vi ste dali bolji odgovor od mene", nasmijao se Trinkijeri.