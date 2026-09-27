Mima Karadžić raskinuo sa 35 godina mlađom jer je htjela brak: Glumac samo jednoj ženi rekao "da"

Raskid Mimi Karadžiću nije teško pao, pa je ubrzo započeo vezu sa mlađom, zanosnom brinetom.

Izvor: MONDO

Krajem prošle godine, Mima Karadžić je prekinuo vezu sa 35 godina mlađom glumicom Natašom Stanišić, sa kojom je bio gotovo nerazdvojan skoro tri godine. Do kraha ljubavi došlo je kada je glumica poželjela da njihovu vezu podigne na viši nivo i počela da govori o braku, čemu se on odlučno usprotivio.

Mima joj je odmah dao do znanja da o tome ne želi ni da razgovara, istakavši da nije za brak ni za bilo kakve obaveze, posebno u svojim godinama. Poručio je da želi slobodu, te da je najbolje da svako krene svojim putem.

Brzo našao novu ljubav

Raskid glumcu nije teško pao, pa je ubrzo započeo vezu sa mlađom, zanosnom brinetom. Novu partnerku predstavio je javnosti početkom decembra na koncertu u Sava centru. Povodom nove romanse, Karadžić je izjavio da se oko nove djevojke "žestoko potrudio", dodavši da uživaju u zajedničkom i kvalitetnom vremenu.

Kum Žarko Laušević i roze vjenčanica

Iako danas važi za vječitog neženju koji se izričito protivi bračnim obavezama, malo ko zna da Mima iza sebe već ima jedan sklopljen brak.

Davno 1992. godine, Mima Karadžić se oženio izvjesnom Sunčicom. Par se upoznao tokom ljetovanja u Herceg Novom, a vjenčanje je održano u Beogradu svega nekoliko mjeseci kasnije.

Na ovom tajnovitom vjenčanju kum je bio Mimin kolega i blizak prijatelj Žarko Laušević. Mlada je odabrala nesvakidašnji stajling i nosila roze venčanicu, dok je mladoženja bio u teget odijelu.

Međutim, ova bračna sreća nije dugo trajala i ubrzo je uslijedio razvod. Od tog trenutka, Mima Karadžić više nikada nije stao na "ludi kamen", a o svom jedinom braku i bivšoj supruzi nikada nije govorio u javnosti.