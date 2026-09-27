Ena i Peja se vjerili na egzotičnoj destinaciji: Zlata Petrović im poklonila stan (Foto)

Pjevačica Zlata Petrović i njen sin Jovan Pejić nedeljama ranije viđeni su dok su zajedno obilazili najluksuznije zlatare u Beogradu.

Izvor: Instagram prinstcreen

Sin pjevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, Jovan Pejić, zvanično je zaprosio svoju djevojku Enu Čolić tokom romantičnog putovanja na egzotičnom Baliju.

Ena Čolić je od svog izabranika vjerenički prsten dobila na dar za rođendan, a bez ikakvog razmišljanja i sa osmjehom na licu izgovorila je sudbonosno "da".

Kako je vjeridba bila veliko iznenađenje za javnost i samu Enu, Jovan Pejić je mjesecima u strogoj tajnosti pažljivo organizovao svaki detalj ove vjeridbe. Njegova najveća podrška i glavni saveznik u pripremama bila je majka Zlata.

Zlata i Peja su nedeljama ranije viđeni dok su zajedno obilazili najluksuznije zlatare u Beogradu kako bi odabrali savršen dijamantski prsten koji odgovara Eninom stilu.

Vjeridba na egzotičnoj destinaciji

Nakon vjeridbe na egzotičnoj destinaciji, zaljubljeni par se i simbolično "vjenčao" po lokalnim običajima na Baliju, gdje trenutno uživaju u romantičnom odmoru koji će trajati mjesec dana.

Po povratku u Beograd, novopečene vjerenike očekuje prelijep novi početak. Zlata Petrović je odlučila da mladencima pokloni stan u kom je do sada živjela zajedno sa Pejom.

Kako pjevačica u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina, za sebe je odabrala stan u neposrednom komšiluku. Na taj način im je pružila potpunu privatnost, a ujedno ostala blizu sina i snaje. Dok Ena i Peja uživaju na plažama Balija, Zlata koristi vrijeme da pakuje i seli svoje stvari kako bi stan bio besprekorno spreman do njihovog dolaska.

(SvetScandal/MONDO)