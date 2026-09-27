Marta Savić danas uživa u bogatstvu, a odrasla u teškom siromaštvu: Komšije otkrile šokantne detalje o pjevačici

Marta Savić, poznata pjevačica, preživjela je teške trenutke tokom odrastanja, ali je postala simbol borbe i uspjeha na muzičkoj sceni.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Marta Savić već četiri decenije traje na muzičkoj sceni, a malo ko zna kakve je teške trenutke preživjela tokom djetinjstva i odrastanja u selu Jaša Tomić. Iako se još kao djevojčica suočila sa velikim životnim izazovima kada joj je majka otišla na rad u Njemačku, mještani je pamte kao izuzetno kulturno, uredno i vrijedno dijete koje nikada nije pokazivalo tugu.

Teško odrastanje i život sa ocem

Nakon razvoda roditelja i majčinog odlaska u inostranstvo kako bi prehranila porodicu, Marta je ostala da živi sa ocem koji je držao lokalnu kafanu. Uprkos skromnim uslovima i nemaštini, otac se trudio da je pošteno odgoji i iškoluje, a u odrastanju su pomagale i tetke i komšije.

"Pa vidite, da vam kažem, u pravu ste, teško je kad žensko dijete, ma svako dijete, ostane rano bez majke. Fizički, nije njena majka umrla, nego je morala da ode za Njemačku da bi preživjeli, da ishrani porodicu. Marta je ostala sa pokojnim ocem. Otac k'o otac, zadržao je neke stare navike, ali vremenom se i on navikao, a navikla se i ona. Nije ona nikad pokazivala te probleme koje je sigurno imala, jer drugačije je kada djevojčica ima i tatu i mamu i devojčica koja ima samo tatu. Nikada nije pokazivala da ima problem ili da joj je teško. Moram da naglasim, bez obzira na to što je rasla sa ocem, uvijek je bila uredna. Nikad niko nije mogao da kaže: 'Vidi, nema majku pa je prljava ili zapuštena'. Ona je uvijek bila uredna. E sad, kako je ona to sve postizala, vjerovatno se i otac vremenom dozvao pameti, izbacio neke stare navike i više se posvetio njoj. Imala je jednu, drugu tetku, kasnije je došla i treća tetka, pa malo komšije... Prije je bilo pravilo komšija pa rod", ispričao je brat pjevačice.

Stara kuća u kojoj su živjeli vremenom se urušila, ali je pevačica kasnijih godina, čim je zaradila prvi ozbiljniji novac, ocu napravila novu kuću i obezbedila mu mirne dane. Ipak, emotivna povezanost sa rodnim mjestom ostala je jaka, pa mještani kažu da je i danas obuzmu emocije i suze kada obiđe očev grob i prođe starom ulicom.

Veliki borac i gest na bratovoj svadbi

Njen brat od tetke prisjeća se da je Marta od malih nogu bila opasan borac, ali i izuzetno privržena rodbini. Prisjećajući se svog vjenčanja na kom su Marta i njen suprug Mile Kitić bili gosti, ističe da su napravili nevjerovatnu atmosferu.

"Na svadbi sam imao oko 300 zvanica, a ispred sale je bilo sigurno još 500 ljudi koji su došli samo da bi videli Mileta i Martu. Došli su sa svojim harmonikašem i potpuno neplanirano otpevali blok pjesama, napravivši slavlje za pamćenje. Za nju zaista imam samo riječi hvale", ispričao je njen brat.

Ostvarenje dječijeg sna

Da je pjevanje njen jedini put, bilo je jasno još dok je bila djevojčica. Stalno se doterivala ispred ogledala, pjevala i komšijama samouvjereno govorila da će jednog dana postati poznata pjevačica.

Preseljenje u Beograd, a potom i odlazak u Njemačku, otvorili su joj vrata muzičke karijere. Izborila se sa siromaštvom, ostvarila dječiji san i postala jedno od najpoznatijih estradnih imena, dok je u svom selu ostala upamćena kao vrijedno dijete koje je sopstvenim radom stiglo do uspjeha.

Izvor: Blic / MONDO