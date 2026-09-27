"Imala sam najveći hit, a izgubila 3 stana u Beogradu": Tijana Em prvi put o svojoj borbi "kolege o tome ćute"

Tijana Milentijević je pred nastup prvi put progovorila o borbi sa anksioznošću, kako je u vrijeme najvećeg hita ostala bez para, ali i o kolegama.

Izvor: privatna arhiva

Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana M, proslavila se velikim hitom "Žena od sultana", a sinoć je pred nastup u prestoničkom klubu za domaće medije otvorila dušu u teškom periodu kroz koji je prošla.

O nastupima na vašaru

Ovih dana hit tema je Šabački vašar i polemike među pjevačima koji nastupaju na njima, ali i onih kojima je poniženje da tamo pjevaju.

Tijana spada u grupu onih koji vole da zapjevaju na ovoj manifestaciji: "Jeste iskreno, prije svega obožavam da idem na vašare, da prošetam, uživam u tome. Ove godine je bilo puno mladih, bar šator u kom sam ja bila bio je prepun i svi su bili veseli i lijepo smo se proveli", ispričala je i dodala, "zadovoljostvo mi je, kako da nije, svuda gdje ima dobre publike i atmosfere".

"Ne zovu me džaba kraljica bakšiša"

Na to da mnoge njene koleginice neće da prime bakšiš u ruke imala je da kaže:

"Ma kakvi, ne zovu mene džaba kraljica bakšiša, ja apsolutno nemam problem sa tim. Ako nekome ispunim želju i oni žele da me počaste bakšišom - zašto da ne! Ja sam pjevač nisam doktorka da sjedim u kancelariji, tako da nemam problem sa tim stvarno."

Tijana je ispričala i da bakšiš ponekad duplo nadmaše honorare: "Dešava se, ne tako često baš duplo, to je malo teže, ali bude stvarno dosta bakšiša", navela je Tijana te otkrila da je od jednog bakšiša bila u mogućnosti sebi da kupi automobil.

O napadima panike, anksioznosti i borbi sa kilažom

Tijana je istakla da je u trenutku kada su je mnogi javno kritikovali zbog kilaže, prolazila kroz težak period.

"Napadali se me, a niko nije znao kroz šta sam prolazila. Borila sam se sa napadima panike i anksioznošću i u tom periodu sam baš potonula, ali sada sam mnogo bolje. Vratila sam staru kilažu i sve ide super. Nadam se da se taj period nikada neće ponoviti."

Evo kako ona sada izgleda:

Govoreći o tome da se mnogi danas susreću sa istim problemom, o čemu je javno govorila i njena koleginica Rada Manojlović rekla je: "Tek kada sam to osetila na svojoj koži stupila sam u kontakt i shvatila koliko ljudi i kolega ima anksioznost isto ko i ja, ali ćute o tome," priča Tijana i priseća se trnutka kada je prije tri godine doživela prvi napad panike:

"To se samo desilo jednog jutra, preznojavala sam se, prvo sam se obratila roditeljima i prijateljicama koje su mi rekle da su isto doživjele. Kroz njihove savete i posle naravno psihologa, kroz razgovore sam došla do svog mira. Posvetila sam se i crkvi".

Govoreći o povratku na željenu kilažu, Tijana je otkrila da nije koristila nikave preparate i lekove već da je smanjila slatkiše, koje sada gotovo uopšte više ne jede i preskače večernje obroke.

O udaji

"Milion puta sam pričala o toj temi, uglavnom sve je dobro i vidjećemo, kad dođe vreme biće sve super..." ostala je misteriozna po pitanju planova i ljubavnog života, dok mnogi pamte njenu vezu sa Vukom Mobom

"Imala sam najveći hit, a izgubila 2-3 stana"

Iako je tada veliki hit "Žena od sultana" proslavio, Tijana ističe da od njega nije zaradila u tom momentu i da je zbog korone sedjela kući bez para.

"Imala sam veliki hit, ali slobodno mogu reći da sam sedela kući bez para i izgubila sam sigurno 2-3 veća stana u Beogradu. Ali bila sam srećna što sam imala hit, i bila sam sigurna da će kad tad stići moje vrijeme".

Na pitanje novinara ko je je po njoj najlepša koleginica, Tijana je spremno odgovorila - Nataša Bekvalac.