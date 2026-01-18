Tijana Em se popela na binu pa otkazala nastup: Pjevačica doživela neprijatnost, otkrila da li je dobila honorar

Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana M, danas je doputovala u Beograd, nakon nastupa koji je za vikend imala u Štutgartu.

Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official

Iako raspoložena i nasmijana, Tijana Em nije krila razočarenje zbog peha koji je doživjela u njemačkom gradu zbog tehničkih problema koje su ona i njen bend imali na nastupu.

Pjevačica je na početku razgovora otkrila da su na bini imali peh sa klavijaturom koja je crkla i nisu mogli da odrade svirku.

„Nisam spavala ni tri sata, bukvalno. Izvinila sam se ljudima, otpjevala sam par pjesama... samo uz gitaru i to je to... šta da radim, nadam se da ću sljedeći put popraviti utisak, bilo je lijepo i sve, ali... klavijatura je crkla potpuno, naša je, ali je to do struje, desio se neki spoj, prekinulo skroz sa radom... videćemo sad.“

Na pitanje da li u takvim slučajevima dobijaju svoj honorar ili bukvalno pjevaju za džabe, rekla je:

„Pa ne, otkazan je nastup. Nema poente. Ljudi su se vratili kući. Otpevala sam par pjesama na suvo, sa ljudima, pjevali su, baš su bili veseli i naoštreni.“

Budući da se sve više priča o krizi na estradi i tome da pjevači imaju manje posla, Tijana otkriva da u njenom slučaju nije tako.

„Ja ovde (na aerodromu) više prolazim nego u kući u Kragujevcu, ne znam kod drugih, kod mene nije. Nije sve u parama, nešto je u sreći da smo zaljubljeni“, kaže ona kroz osmijeh, a da li će uskoro neki prsten i prosidba, kaže:

„On neće ni meni da kaže, a kamoli vama. Ako planira nešto, to će biti intimno, ali naravno da ću ja to poslije podijeliti“, otkriva Tijana, pa dodaje da je svadba često tema u njihovom razgovoru: „Pričamo stalno, ne znamo detalje, ali pušta on da ja... zbog moje karijere, da prođe godina – dvije pa može da bude svadba velika“.

Tijana je prokomentarisala i nedavni napad na njenu koleginicu Anu Bekutu:

"Vidjela sam, ne znam kako bih to prokomentarisala. Žao mi je žene, jer starija je cijenim je kao koleginicu svoju koja ima karijeru i hitove iza sebe".

O razvodima koji su počeli početkom januara kaže:

"Bolje dobar razvod nego loš brak. Oni najbolje znaju šta je bilo kod njih kući, ako su srećni razdvojeni najbolje da to bude tako i da djeca budu srećna i da ne pate", zaključila je ona.