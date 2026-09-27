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Stan platio 500.000 €, a na terasu dao još 200.000: Rijaliti učesnik pokazao u kakvom luksuzu živi sa porodicom

Stan platio 500.000 €, a na terasu dao još 200.000: Rijaliti učesnik pokazao u kakvom luksuzu živi sa porodicom

Autor Ana Živančević
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David Dragojević i njegova porodica uživaju u luksuznom penthausu sa terasom od 70 kvadratnih metara, čije je opremanje koštalo 200.000 evra.

Stan platio 500.000 €, a na terasu dao još 200.000: Izvor: YouTube printscreen

Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević pokazao je u kakvom raskošu živi njegov brat David sa suprugom Tamarom i sinom. U centru pažnje našao se njihov luksuzni penthaus, a posebno prostrana terasa od čak 70 kvadratnih metara čije je opremanje koštalo čitavo bogatstvo.

Kako je Dejan obelodanio, samo za izradu i postavljanje zaštitne ograde na ovoj terasi izdvojeno je basnoslovnih 200.000 evra, što je šokiralo mnoge.

Pogledajte kako izgleda njegov novi dom:

Inače, ranije se nagađalo da sama nekretnina ove tročlane porodice vredi oko pola miliona evra. Na snimku koji je privukao veliku pažnju, braća poziraju na krovu uživajući u zalasku sunca, dok masivna crna ograda i otvoren pogled daju prostoru moderan izgled po uzoru na stanove u svetskim metropolama.

Brojni pratioci ostali su zatečeni ovim troškovima, dok su drugi hvalili estetiku i prostranost doma. Sa ulaganjima koja u zbiru dostižu oko 700.000 evra, Davidov dom ubrzo je postao glavna tema o kojoj se raspravlja na društvenim mrežama.

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Tagovi

david dragojević stan

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