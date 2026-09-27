David Dragojević i njegova porodica uživaju u luksuznom penthausu sa terasom od 70 kvadratnih metara, čije je opremanje koštalo 200.000 evra.
Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević pokazao je u kakvom raskošu živi njegov brat David sa suprugom Tamarom i sinom. U centru pažnje našao se njihov luksuzni penthaus, a posebno prostrana terasa od čak 70 kvadratnih metara čije je opremanje koštalo čitavo bogatstvo.
Kako je Dejan obelodanio, samo za izradu i postavljanje zaštitne ograde na ovoj terasi izdvojeno je basnoslovnih 200.000 evra, što je šokiralo mnoge.
Pogledajte kako izgleda njegov novi dom:
Stan platio 500.000 €, a na terasu dao još 200.000: Rijaliti učesnik pokazao u kakvom luksuzu živi sa porodicom
Inače, ranije se nagađalo da sama nekretnina ove tročlane porodice vredi oko pola miliona evra. Na snimku koji je privukao veliku pažnju, braća poziraju na krovu uživajući u zalasku sunca, dok masivna crna ograda i otvoren pogled daju prostoru moderan izgled po uzoru na stanove u svetskim metropolama.
Brojni pratioci ostali su zatečeni ovim troškovima, dok su drugi hvalili estetiku i prostranost doma. Sa ulaganjima koja u zbiru dostižu oko 700.000 evra, Davidov dom ubrzo je postao glavna tema o kojoj se raspravlja na društvenim mrežama.
Stan platio 500.000 €, a na terasu dao još 200.000: Rijaliti učesnik pokazao u kakvom luksuzu živi sa porodicom