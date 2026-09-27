Jašar Ahmedovski i Ipče imali dogovor te kobne noći: Nakon njegove tragične smrti doneo drastičnu odluku

Jašar Ahmedovski progovorio je o večnoj boli zbog gubitka brata Ipčeta, legende muzičke scene, koji je tragično preminuo pre više od dve decenije.

Izvor: TV Kurir/printscreen

Poznati pevač Jašar Ahmedovski pre više od dve decenije izgubio je brata u saobraćajnoj nesreći. Tada jednako popularan pevač izgubio je život na Ibarskoj magistrali a bol za njim ne prolazi. Jašar je sada progovorio o tome kako ga ta bol prati kroz čitav život te se prisetio dogovora sa bratom.

Nažalost to nije uspeo da ispoštuje. Ipče je ostao upamćen kod publike kao prava muzička legenda čiji se hitovi i danas pevaju.

Mnogi smatraju da je imao jedan od najlepših glasova na ovim prostorima.

Uprkos godinama koje su prošle, publika ga i dalje neizmerno voli, a Jašar je otkrio da postoje obožavaoci koji su lik njegovog brata trajno ovekovečili tetovažom.

Jašar se prisetio poslednjeg susreta i okolnosti koje su prethodile tragediji. Kako je ispričao, te noći je trebalo da se sastanu u kafiću. Međutim, Jašara je zadržao kompozitor, zbog čega je zakasnio na dogovor, a Ipče je otišao pre nego što je njegov brat stigao.

"Vreme ne odnosi bol, ali ga smanjuje. Kada bi takva bol trajala konstantno, čovek ne bi mogao da živi. Večna je bol svakako. Te noći je trebalo da se vidim sa njim u jednom kafiću. Međutim zakasnio sam, bio sam kod jednog kompozitora koji me je zadržao. Ipče je tada otišao iz kafića i eto. Ujutru sam čuo tu vest. Od tog dana život je sasvim drugačiji", rekao Ahmedovski, pa se osvrnuo na karakter Ipčeta:

"On je sasvim drugačiji, totalna kontra od mene. Bio je potpuno onako opušten, a ja vodim računa o svemu. Sa svima je bio druželjubiv, vidi čoveka prvi put i kreće da se grli sa njim. I sada mlada publika, kao da ga poznaju u dušu i karakter. Bio je sasvim običan, temperamentan, sladak, vanserijski pevač. Šta je sve izvodio sa svojim glasom i oko visokih tonova, a nikakvu grimasu nije pravio."

Njegova privrženost bratu je tolika da je na svojim nastupima doneo nesvakidašnju odluku – na repertoaru ima samo Ipčetove pesme.

"Ja druge pesme ne pevam, ni svoje ne mogu da pevam na nastupima, imam toliko pesama i hitova, ali pevam samo njegove. Kada krene neka njegova pesma to je stvarno delirijum na nastupu. To što ga još uvek pamtimo na razne načine samo govori o tome koliko je Ipče bio veliki pevač. Nije ostavio mnogo pesama iza sebe, ali one koje jeste se i dalje slušaju", rekao je Jašar za Kurir.

Izvor: Telegraf / MONDO