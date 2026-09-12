Supruga Miloša Bikovića, Ivana, objavila je na svom Instagram profilu kadrove iz porodičnog doma

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Miloš Biković sa porodicom uživa u porodičnom domu u glavnom gradu Rusije, a zahvaljujući zabilježenim trenucima koje je njegova supruga Ivana nedavno objavila, možemo osjetiti dio atmosfere iz njihovog toplog doma.

Pogledajte zajedničke fotografije Miloša i Ivane:

Predivan pogled na rusku prestonicu iz njihovog stana ostavlja bez teksta, dok su mnogima zapali za oko detalji po stanu za čije uređenje je bila zaslužna Miloševa supruga Ivana. Glumac i njegova supruga imaju pogled na istorijsku arhitekturu Moskve, sa velelijepnim građevinama i prepoznatljivim crkvama sa zlatnim kupolama iz kompleksa Kremlja.

Pogledajte objave supruge slavnog glumca:

Vidi opis Zavirite u luksuzni dom Miloša Bikovića: Sa porodicom uživa u strogom centru Moskve (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na jednoj od slika Vasilije u kariranoj pidžamici stoji na mekanom tepihu i radoznalo gleda u grad. Rukom se drži za dugu, elegantnu, zlatnu zavjesu kraj ogromnih prozora koji sežu od poda do plafona, a koji čitavom prostoru i te kako daju prozračnost. Zidovi su ukrašeni klasičnim bijelim lajsnama, što prostoru daje notu luksuza i prefinjenosti. Tu su i pažljivo birani dekorativni detalji poput bogatog i šarenog buketa cveća.

U upečatljivoj staklenoj vazi neobičnog, talasastog oblika i braonkaste boje, nalaze se prelepi cvjetovi žutih i roze lala, ukombinovani sa ljubičastim irisima.

Miloševa supruga Ivana je uz ove slike objavila i jednu na kojoj vidimo njihovog sina kako uživa u prirodi.

(Blic/MONDO)