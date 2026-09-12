Supruga Miloša Bikovića, Ivana, objavila je na svom Instagram profilu kadrove iz porodičnog doma
Miloš Biković sa porodicom uživa u porodičnom domu u glavnom gradu Rusije, a zahvaljujući zabilježenim trenucima koje je njegova supruga Ivana nedavno objavila, možemo osjetiti dio atmosfere iz njihovog toplog doma.
Pogledajte zajedničke fotografije Miloša i Ivane:
Zavirite u luksuzni dom Miloša Bikovića: Sa porodicom uživa u strogom centru Moskve (Foto)
Predivan pogled na rusku prestonicu iz njihovog stana ostavlja bez teksta, dok su mnogima zapali za oko detalji po stanu za čije uređenje je bila zaslužna Miloševa supruga Ivana. Glumac i njegova supruga imaju pogled na istorijsku arhitekturu Moskve, sa velelijepnim građevinama i prepoznatljivim crkvama sa zlatnim kupolama iz kompleksa Kremlja.
Pogledajte objave supruge slavnog glumca:
Zavirite u luksuzni dom Miloša Bikovića: Sa porodicom uživa u strogom centru Moskve (Foto)
Na jednoj od slika Vasilije u kariranoj pidžamici stoji na mekanom tepihu i radoznalo gleda u grad. Rukom se drži za dugu, elegantnu, zlatnu zavjesu kraj ogromnih prozora koji sežu od poda do plafona, a koji čitavom prostoru i te kako daju prozračnost. Zidovi su ukrašeni klasičnim bijelim lajsnama, što prostoru daje notu luksuza i prefinjenosti. Tu su i pažljivo birani dekorativni detalji poput bogatog i šarenog buketa cveća.
U upečatljivoj staklenoj vazi neobičnog, talasastog oblika i braonkaste boje, nalaze se prelepi cvjetovi žutih i roze lala, ukombinovani sa ljubičastim irisima.
Miloševa supruga Ivana je uz ove slike objavila i jednu na kojoj vidimo njihovog sina kako uživa u prirodi.
(Blic/MONDO)