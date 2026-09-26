"Treba mi za gaće i čarape": Mima Karadžić pozajmio 50.000 od poznatog Srbina, pa priznao da ga je prevario

Mima Karadžić se prisetio anegdote iz mladosti kada je pozajmio 50.000 dinara od profesora da bi impresionirao devojku.

Izvor: TV Prva/screenshot

Glumac Mima Karadžić, koji danas ima 71 godinu, prisetio se neverovatne anegdote iz mlađih dana. On se prisetio jedne situacije kada je bio spreman na sve kako bi impresionirao devojku koja mu se dopadala.

Kako bi izveo devojku u Dubrovnik, Mima je osmislio plan, ali je glavna prepreka bila ta što u tom trenutku uopšte nije imao novca. Rešenje je potražio kod svog profesora sa fakulteta, čuvenog Brane Đorđevića, koga pamti kao genija, izuzetno duhovitog čoveka i velikog dasu.

Mima je otišao u profesorov kabinet sa namerom da pozajmi tada velikih 50.000 dinara. Kada ga je profesor upitao za šta mu je tačno potreban novac, glumac je umesto prave istine izmislio neobičan izgovor. Zbog nadolazeće zime, profesoru je rekao da mu novac treba za kupovinu donjeg veša, dugačkih gaća, čarapa, majica i sportskih košulja.

Paket na portirnici i lekcija na dnu koverte

Samo dva dana nakon tog razgovora, Mima je svratio na portirnicu gde ga je sačekala portirka Zdenka i uručila mu paket.

Kada je otvorio kutiju, zatekao je nesvakidašnji prizor — u paketu su bile uredno složene čarape, majice i sve što je naveo u svojoj lažnoj molbi. Međutim, na samom dnu paketa nalazila se koverta.

U koverti ga je čekalo tačno 50.000 dinara, ali i kratka poruka profesora Brane koja ga je ostavila bez teksta: "Nikad ne laži svog profesora".

Izvor: Blic / MONDO