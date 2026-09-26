"U ozbiljnim je finansijskim problemima": Bivši muž Dragane Mirković prodao vilu u Opatiji, isplivali detalji

Bivši suprug Dragane Mirković, Toni Bijelić, prodao je svoju luksuznu kuću u Opatiji, a razlog su navodno ozbiljni dugovi.

Izvor: M.M./ATAIMAGES/YouTube/AmiG Show, screenshot

Toni Bijelić, bivši suprug folk zvijezde Dragane Mirković, prodao je luksuznu nekretninu u Opatiji, saznaje Kurir. Kuća koju je ovaj biznismen pazario u drugoj polovini 2023. godine otišla je u tuđe vlasništvo zbog navodnih dugova.

Reprezentativan izgled

"Toni je u ozbiljnim finansijskim problemima. On tu kuću ne bi prodao da ne mora. Jedino rješenje da brzo dođe do novca koji mu je neophodan da riješi probleme bilo je da je proda", priča izvor blizak biznismenu.

Inače, kad je javnost saznala za ovu kupovinu, Bijelić nije krio da se ne radi o običnoj kući za odmor, već o, kako je tada naveo, "novoj biznis rezidenciji". Upravo ta formulacija izazvala je veliko interesovanje, budući da se luksuzna vila nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija na hrvatskom primorju.

Na prvi pogled jasno je da ova nekretnina nije građena po standardima prosječnih vila. Prostire se na čak četiri sprata, a svaki dio objekta osmišljen je tako da pruža maksimalnu udobnost, privatnost i reprezentativan izgled.

Već sam prilaz ostavlja snažan utisak. Vila ima dva odvojena ulaza jedan vodi direktno iz garaže, dok drugi omogućava pristup sa zadnje strane velikog dvorišta, što dodatno doprinosi funkcionalnosti čitavog kompleksa. Ovakav raspored često se viđa kod luksuznih rezidencija koje, osim privatnog života vlasnika, služe i za poslovne sastanke ili prijem gostiju.

Posebnu pažnju privlači spoljašnji dio vile, koji više podsjeća na ekskluzivni hotelski kompleks nego na privatnu kuću. U prostranom dvorištu nalazi se veliki bazen, koji predstavlja centralni dio prostora namenjenog odmoru, dok dodatnu dozu elegancije daje dekorativna fontana.

Oko bazena uređeni su djelovi za opuštanje, a nekoliko terasa opremljeno je stolovima i garniturama za sedenje, pa je prostor idealan za uživanje tokom toplih dana ili večernja druženja. Sve je uređeno tako da pruža osjećaj potpune privatnosti, što je posebno važno za vlasnike koji žele da budu daleko od pogleda javnosti. Nije slučajno što je Bijelić za svoju novu rezidenciju odabrao upravo Opatiju.

Prestižna destinacija

Ovaj grad decenijama važi za jednu od najprestižnijih destinacija na Jadranu, poznatu po luksuznim hotelima, istorijskim vilama i bogatoj tradiciji elitnog turizma. Tu je on uživao da boravi, naročito poslije razvoda. Interesovanje za Bijelića dodatno je poraslo nakon razvoda od Dragane Mirković, jednog od najpraćenijih estradnih razvoda u regionu.

Izvor: Kurir / MONDO