Karlik Džouns je lider novog Partizana, ali su isto tako primjetni i neki novi detalji i obrisi onoga što traži Đoan Penjaroja.

Izvor: MN Press

Partizan je tim Karlika Džounsa. Kapiten u utakmici protiv Armanija, čovjek koji je donio pobjedu na startu Evrolige (92:76) i lider u svakom smislu te riječi. Naravno, trijumf u prvom kolu ne znači da je sve lijepo i savršeno, niti znači da će sve teći kao po loju. Ali, ono što se vidi jeste da je ovo neki novi Partizan.

Isto kao što se vidi da fali bar još par igrača i da Đoan Penjaroja nema dovoljno košarkaša na raspolaganju da uradi ono što je zamislio. Ipak, ono što je moglo da se vidi na parketu Beogradske arene daje razloga za optimizam navijačima. Posebno ako se uzme u obzir način na koji je ekipa igrala.

Vidi opis Ovo je neki novi Partizan: Karlik Džouns je glavni igrač, ali je primjetna i jedna velika razlika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Više puta je španski stručnjak naglašavao da mu rezultat nije najvažniji na kraju, već da svaki navijač koji gleda meč bude zadovoljan borbenošću, zalaganjem i načinom na koji je svaki od igrača branio dres koji nosi. Čak i da je ishod bio drugačiji, sigurno je da bi i navijači bili puni lijepih riječi o igri ekipe.

Sve počinje defanzivom

Vidi opis Ovo je neki novi Partizan: Karlik Džouns je glavni igrač, ali je primjetna i jedna velika razlika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

I sam Penjaroja je nazvao ovu ekipu "fajterskom" i baš to je na svojoj koži osetio Armani. Čvrsto, jako, na granici faula od prvog minuta. Nije Partizan dozvolio gostima da se igraju svoju igru. Izuzev u jednom periodu u trećoj deonici kada je tim iz Milana stigao i do izjednačenja. U većem dijelu meča se Partizan za sve pitao.

To je ono što trener traži od ekipe i što ovaj sastav može. Bilo da su to "brze ruke" bekova i čak 12 ukradenih lopti. Ili da je zaštita reketa Kevarijusa Hejsa koji je upisao dve blokade i Tonjea Džekirija koji je imao jednu blokadu i tri ukradene lopte. Zalaganje je bilo isto i u prvoj i poslednjoj sekundi i to je nagrađeno aplauzima sa tribina po završetku meča.

Može i sa tri pleja - po potrebi

Vidi opis Ovo je neki novi Partizan: Karlik Džouns je glavni igrač, ali je primjetna i jedna velika razlika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Penjaroja je i u završnici prošle sezone, a posebno na pripremama za tekuću sezonu insistirao na tome da više plejmejkera bude na terenu istovremeno. Karlik Džouns je prvi plej i to je jasno, ali je često zajedno sa Lukom Vildozom, Alesandrom Pajolom ili Kajlom Olmenom. Čak je u pojedinim momentima Španac stavljao i trojicu u isto vreme na teren.

"Možemo da igramo i samo sa jednim i sa tri beka u isto vrijeme. U ovom meču smo imali problem i sa povredom Vilisa, pa smo bili primorani Lakića da koristimo na poziciji četvorke", rekao je Penjaroja.

I sam je rekao da su mu potrebna bar još dvojica igrača, kako na poziciji četiri, tako i na krilnoj. Moraće Uprava kluba što prije da nađe rješenje, jer je sezona duga i naporna, a tek je počela.

Šta je još drugačije? Dva bitna detalja

Pogledajte 03:02 Karlik Džouns izjava posle Armanija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dva veoma bitna detalja mogla su da se vide u Areni. Jedan je u minutaži Džounsa koji je odigrao 27 minuta. Bio je na klupi u većem dijelu druge deonice, a na oko pet minuta pre kraja je takođe dobio predah. U tim momentima je odgovornost uzeo Kajl Olmen. Amerikanac koji je napravio iskorak i poslije sjajne sezone u Evorkupu došao je u Evroligu. Pokazao je odmah da se ne plaši ničega. Išao je na prodore, poentirao, čuvao loptu, pokazao da može da odmeni Karlika i da mu tako pruži i te kako neophodan predah. I što je najvažnije za crno-bijele, to da je Džouns na klupi se nije osjetilo u igri.

Drugi važan detalj je i taj što se čini da je Karlik konačno dobio tandem za reket. Kevarijus Hejs je ubacio 10 poena, većinu na Karlikove asistencije. Radi upravo ono što je Bruno Fernando trebalo da radi prošle sezone. Prati igru, kreće se veoma dobro bez lopte i prati zamisli i ideje saigrača. Uz to je više puta "zaključao" reket i time pokazao da je odličan na obe strane terena.

Kao što je i sam Đoan Penjaroja rekao pred kamerama - euforije nema, prerano je za to. Tek je prvo kolo, dobar početak za Partizan. Međutim, ono što mora da se naglasi jeste da ova ekipa djeluje potpuno drugačije od prethodne. Vide se obrisi i ideje nekog novog Partizana. Koliko može i dokle može? Prerano je prognozirati. Jedino je sigurno da se neće predati bez borbe i ako se riješi problematična situacija sa brojem igrača i dovedu pojačanja, to će sigurno da pomogne ekipi. Posebno ako jedno od tih pojačanja bude krilni košarkaš sa poenima u rukama.