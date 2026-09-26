Nikola Jokić je najbolji košarkaš NBA lige. Utisak je da mu se Viktor Vembanjama približava, ali razlike su i dalje vrlo osjetne

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ESPN je listom najboljih košarkaša pred sezonu 2026/27 pokrenuo debatu. S obzirom na to da je Nikolu Jokića ovaj medij smjestio u sam vrh, osim pitanja koja njegovi navijači postavljaju - zašto nije postao još jednom MVP takmičenja - nameću se i pitanja navijača Viktora Vembanjame. Međutim, odgovor na pitanje zašto je Srbin ispred Francuza dao je jedan generalni menadžer u NBA ligi.

Nakon što je centar Denvera Nikola Jokić proglašen za najboljeg igrača NBA lige ispred centra San Antonija Viktora Vembanjame u okviru ESPN-ove liste "NBA Rank 2026", jedan generalni menadžer NBA kluba, koji je želio da ostane anoniman, objasnio je zbog čega je napravio takav izbor.

Vidi opis Nikola Jokić ili Viktor Vembanjama? "Dajte im iste saigrače, Denver bi bio bolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Govoreći za ESPN sa Benom Goliverom o razlici između Jokića i Vembanjame jednostavno je rekao: "Jokić čini svoj tim boljim od bilo koga drugog. Kada biste njemu i Vembiju dali iste saigrače, Denver bi bio bolji. Ne smeta mi to što je Vembi mlad. Ono što mi smeta jeste to što je u plej-ofu pravio greške svojstvene mladim igračima."

Pa, zašto nije MVP?

Ipak, utisak je da Nikola Jokić, koliko god bio dominantan na ESPN listi, to nije dovoljno da još jednom dobije MVP priznanje. Primjera radi, Viktor Vembanjama je izuzetno napredovao, pa je sa petog mjesta pred sezonu 2025/26. stigao do pozicije dva. S druge strane, MVP NBA lige koji je dva puta zaredom proglašavan za najboljeg - Šej Gildžes-Aleksander - je na trećem mjestu.

Vidi opis Nikola Jokić ili Viktor Vembanjama? "Dajte im iste saigrače, Denver bi bio bolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

O igri Nikole Jokića govori statistika, govore rezultati, govori i činjenica da je tri puta bio MVP, a da je još tri puta završio kao drugi u glasanju i sve to u ovih nekoliko godina njegove vladavine u NBA ligi. Nema se šta mnogo zamjeriti Nikoli Jokiću, posebno ne poslije statistike u kojoj je prosječno bilježio tripl-dabl - 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici.

Vembanjamu tek čekamo

S druge strane, Viktor Vembanjama ima tek 22 godine i već sad je u samom svjetskom vrhu. O Francuzu se priča kao o budućoj legendi, a epitet je potpuno opravdan kad znamo da je bilježio 25 poena, 11,5 skokova, 3,1 asistenciju, 3,1 blokadu i jednu ukradenu loptu po utakmici, a imao je važnu ulogu u plasmanu Sparsa u finale NBA lige.

Vidi opis Nikola Jokić ili Viktor Vembanjama? "Dajte im iste saigrače, Denver bi bio bolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ipak, Vembanjamine brojke su blago pale u plej-ofu, gdje je prosječno bilježio 23,8 poena, 10,9 skokova i 2,7 asistencija po utakmici, dok je iz igre šutirao 48,5 odsto, u poređenju sa 51,2 odsto tokom ligaškog dijela sezone. Još jednu stavku bi trebalo imati u vidu - Vembanjama je imao vrlo malu minutažu. Vrlo malu za igrača koji ima ulogu lidera, pošto je igrao tek nešto manje od 30 minuta, s druge strane brojke koje je bilježio za pola sata igre dodatno su zanimljive zbog te sitnice.

Uprkos tome, trebalo bi imati u vidu da je prošla sezona bila prva Vembanjamina plej-of kampanja u karijeri i može se očekivati da će sa iskustvom napredovati u utakmicama velikog značaja.