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"Dobila sam ozbiljnu traumu": Poznata pjevačica 32 godine nije ušla u gradski prevoz, otrkila šokantan razlog

"Dobila sam ozbiljnu traumu": Poznata pjevačica 32 godine nije ušla u gradski prevoz, otrkila šokantan razlog

Autor Ana Živančević
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Trauma iz srednje škole uticala je na odluku Ane Stanić da vozi auto umjesto da koristi gradski prevoz.

Trauma iz srednje škole uticala je na odluku Ane Stanić da vozi auto umjesto da koristi gradski prev Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Stanić svojevremeno je otkrila neobičan podatak iz svog privatnog života. Ona se gradskim prevozom nikada ne vozi zbog traume koju je stekla u tinejdžerskim danima.

Naime, Ana je tada objasnila zbog čega od 18. godine nije ušla u autobus.

"Ja sam kupila svoj prvi auto sa svojih 18 godina. Kada sam položila vozačku, već sam bila članica grupe 'Moby Dick', i od tada nikada nisam ušla u gradski prevoz", rekla je ona tada.

"Kod mene to ima malo veze sa traumama iz srednjoškolske faze. Jer sam tada iz svog novobeogradskog 62. bloka išla u 3. a tadašnju 8. beogradsku gimnaziju. Trebalo mi je nekad i po sat vremena da stignem do škole. To su bile one najveće gužve u doba inflacije gdje su ljudi maltene ispadali iz autobusa i tramvaja. Sjećam se da sam se jednom u povratku iz škole oko dva sata popodne onesvijestila od gužve, ali pošto je bila tolika gužva ja nisam pala. Od toga sam dobila ozbiljnu traumu i postavljala sam sebi važno pitanje da li ću imati svoj auto i da li ću ikada više morati da se vozim gradskim prevozom", iskreno je zaključila pjevačica Ana Stanić.

"Sin me se stidi"

Podsjetimo, Ana je jednom prilikom govorila o pubertetu sina i otkrila sa kojim fazama njegovog odrastanja se susreće.

"Evo, na primjer, sada se moj sin mene malo stidi. Ja sam se na moje roditelje uvijek ponosila. Mama - svi je vole, omiljena profesorka, tata - spašava živote, i svi su u fazonu, šta god da ti treba, a moj sin sada kaže 'hajde nemoj da dolaziš u školu’", rekla je Ana tada.

Pogledajte kako oni izgledaju:

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

ana stanić gradski prevoz trauma

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