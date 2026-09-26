Trauma iz srednje škole uticala je na odluku Ane Stanić da vozi auto umjesto da koristi gradski prevoz.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Ana Stanić svojevremeno je otkrila neobičan podatak iz svog privatnog života. Ona se gradskim prevozom nikada ne vozi zbog traume koju je stekla u tinejdžerskim danima.

Naime, Ana je tada objasnila zbog čega od 18. godine nije ušla u autobus.

"Ja sam kupila svoj prvi auto sa svojih 18 godina. Kada sam položila vozačku, već sam bila članica grupe 'Moby Dick', i od tada nikada nisam ušla u gradski prevoz", rekla je ona tada.

"Kod mene to ima malo veze sa traumama iz srednjoškolske faze. Jer sam tada iz svog novobeogradskog 62. bloka išla u 3. a tadašnju 8. beogradsku gimnaziju. Trebalo mi je nekad i po sat vremena da stignem do škole. To su bile one najveće gužve u doba inflacije gdje su ljudi maltene ispadali iz autobusa i tramvaja. Sjećam se da sam se jednom u povratku iz škole oko dva sata popodne onesvijestila od gužve, ali pošto je bila tolika gužva ja nisam pala. Od toga sam dobila ozbiljnu traumu i postavljala sam sebi važno pitanje da li ću imati svoj auto i da li ću ikada više morati da se vozim gradskim prevozom", iskreno je zaključila pjevačica Ana Stanić.

"Sin me se stidi"

Podsjetimo, Ana je jednom prilikom govorila o pubertetu sina i otkrila sa kojim fazama njegovog odrastanja se susreće.

"Evo, na primjer, sada se moj sin mene malo stidi. Ja sam se na moje roditelje uvijek ponosila. Mama - svi je vole, omiljena profesorka, tata - spašava živote, i svi su u fazonu, šta god da ti treba, a moj sin sada kaže 'hajde nemoj da dolaziš u školu’", rekla je Ana tada.

Pogledajte kako oni izgledaju:

Vidi opis "Dobila sam ozbiljnu traumu": Poznata pjevačica 32 godine nije ušla u gradski prevoz, otrkila šokantan razlog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscren / ana1stanic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscren / ana1stanic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscren / ana1stanic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscren / ana1stanic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscren / ana1stanic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram Br. slika: 7 7 / 7

Izvor: Blic/ MONDO