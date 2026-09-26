"Izgubili su osam beba, moj mlađi brat je živio 8 sati": Naša pjevačice prvi put iskreno o porodičnoj tragediji

Olja Karleuša otvoreno je govorila o svom odrastanju i porodičnim tragedijama koje su je oblikovale kao osobu.

Izvor: Instagram/oljakarleusaofficial

Pjevačica Olja Karleuša otvoreno je i bez zadrške govorila za Blic o svom odrastanju, porodičnim tragedijama kroz koje su prošli njeni roditelji. Progovorila je i o tome kako su je teške životne lekcije oblikovale u ženu kakva je danas.

Olja se najprije prisjetila svog djetinjstva na Dorćolu, ističući da su joj roditelji dali najstabilnije temelje za život, uprkos stravičnoj borbi koju su vodili prije njenog rođenja.

"Moram Vam reći da ja zaista sada govorim kao laik, a vi kao neko ko me sluša moći ćete tu da čitate između redova bez da ih ja širim. Mislim da je djetinjstvo temelj jednog čovjeka i moj temelj je vrlo jak, vrlo stabilan sa dobrim stubovima. Tako da, zahvalna sam roditeljima na tome. Oni su prvo 12 godina bili u braku, osam beba izgubili pa tek onda dobili mene. Ja sam izgleda bila uporna ili najupornija, ali je Bog rekao evo ona neka bude ta koja će se roditi", započela je Olja sa suzama u očima i dodala koliko voli svoj rodni kraj.

"I moje odrastanje na Dorćolu, ja često umijem da kažem Dorćol je moje selo. Meni je moj Dorćol najlepši. To je nekome pretenciozno, ali to je moje selo. Kalemegdan je mesto gde sam ja odrastala. Taj beogradski asfalt je mesto gde sam ja igrala školice ili se igrala sa drugarima poslije škole. Tako da je to taj moj temelj na koji sam ja zaista ponosna. Tu sam završila na Dorćolu osnovnu školu, nakon toga Pravno birotehničku školu, pa poslije Pravni fakultet. Sve me vezuje za moj grad, za moj Beograd."

"Svi misle da se zovem Olja, ali to mi je samo nadimak"

Pjevačica je potom otkrila i manje poznat detalj iz svoje biografije – njeno pravo ime zapravo nije Olja, već Olgica, ali je tako od prvog dana izlaska iz porodilišta niko nije oslovljavao.

"Transformaciju ja nisam ni osjetila zato što su mama i tata pri izlasku iz porodilišta mene počeli da zovu Olja. Tako da se ja Olgice uopšte i ne sjećam. Mami je bila želja da meni da ime po svojoj sestri i tata je to prihvatio, a onda, kada su došli kući, rekli su: 'Pa Olgica, normalno je da će je ljudi zvati Olga', ali Olga im se nije dopadalo, to im je bilo malo grubo. Oni su bukvalno od prvog dana počeli mene da zovu Olja, tako da i u dnevniku kada sam krenula kao đak mene nikada niko nije prozvao kao Olgica Karleuša nego uvek Olja Karleuša. Jednostavno, to je bio sastavni dio mene. U pubertetskom periodu ja sam razmišljala da li da napišem u ličnoj karti da tu ipak stoji Olja, zašto Olgica kada me niko ne zna tako? Međutim, zvanično je Olgica, a Olja kao niknejm", ispričala je pjevačica.

Vidi opis "Izgubili su osam beba, moj mlađi brat je živio 8 sati": Naša pjevačice prvi put iskreno o porodičnoj tragediji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/printscreen/oljakarleusaofficial Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / oljakarleusaofficial Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / oljakarleusaofficial Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen / oljakarleusaofficial Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Blic / MONDO