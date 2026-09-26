Bivši fudbaler Hajduka iz Splita i Kolubare iz Lazarevca, napadač Ante Vukušić, odlučio je da okači kopačke o klin i završi karijeru koju je obilježila i saobraćajna nesreća nakon koje je godinama igrao iako mu plućno krilo nije funkcionisalo.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Hrvatski fudbaler Ante Vukušić (35) odlučio je da stavi tačku na igračku karijeru. Prije samo nekoliko dana čitavoj fudbalskoj javnosti postalo je jasno da u fudbalsku penziju odlazi nekadašnji miljenik publike na splitskom Poljudu, hrvatski reprezentativac na jednom meču i bivši fudbaler Kolubare iz Lazarevca u Superligi Srbije.

Sada se već može reći da je veliki broj hrvatskih fudbalera prošao kroz srpski fudbal, ali niko od njih nije imao karijeru i životnu priču poput Vukušića. Bez obzira na to što je Matej Delač branio za Vojvodinu kao pozajmljeni fudbaler Čelzija, što je Slavko Bralić učestvovao u osvajanju Kupa Srbije sa Novosađanima ili što je Josip Čalušić sa TSC-om igrao u Ligi Evrope, a Tomislav Dadić pomogao Radničkom iz Kragujevca da se domogne evropskih kvalifikacija. Ante Vukušić je, ako ni zbog čega drugog ono bar zbog kultnog statusa među navijačima Hajduka, najzvučnije ime hrvatskog fudbala u Superligi.

Vidi opis Hrvat iz Superlige 5 godina igrao fudbal bez pluća: Ljekari u Rusiji nisu mogli da vjeruju kako je živ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 14 14 / 14

A kada se zna da je u srpski fudbal stigao nakon što je preživio saobraćajnu nesreću nakon koje je godinama igrao nesvjestan ozbiljnosti situacije. Nije mu bila ugrožena samo karijera već i život. O svemu tome svojevremeno je, kao fudbaler Kolubare iz Lazarevca, hrvatski fudbaler govorio za MONDO.

Kako mu je saobraćajna nesreća uništila karijeru?

Vukušić je u suzama napustio Split, jer je klub zbog ogromnih finansijskih problema bio prinuđen da ga proda. Otišao je u Peskaru koja je bila nedovoljno kvalitetna da opstane u ligi, pa se selio na pozajmice i tražio po inostanim klubovima, ali se kockice nikako nisu poklopile. Dogodila mu se i saobraćajna nesreća čiju ozbiljnost nije shvatio dovoljno.

"Doživio sam saobraćajnu nesreću tokom igranja u Italiji, stradala mi je plućna maramica. Počeo sam da osjećam probleme ljeti, kada su vrućine ja nisam mogao da dišem", pričao nam je Ante i dodao: "Ljekari su rekli da mi plućno krilo ne radi 100 odsto. To mi je godinama smetalo. Doktori su mislili da je živac koji se uklještio i da će bolovi popustiti. To se stvarno dešavalo, kada padnu temperature bilo je bolje i mislio sam da je problem nestao".

Izvor: MN Press

Tek kada je pojačao Tosno i karijeru nastavio u Rusiji, lekari su shvatili koliko je situacija zapravo ozbiljna. Tada je i Ante Vukušić, nakon pregleda koji su morali da budu obavljeni mnogo ranije, video zašto na fudbalskom terenu ne može da pruži maksimum.

"U Rusiji sam imao tu povredu za koju nisam ni znao da je imam. To je bio problem sa plućima. Počelo je da me guši! Bio sam na magnetnoj, pa na rengdenu i tek tamo se vidjelo da mi cijelo plućno krilo ne radi. Ljekari su tvrdili da sam fenomen, nisu znali kako neko može da živi tako, a ne da igra fudbal. Poslali su me na operaciju, četiri ili pet mjeseci nisam ništa radio i ubrzo sam otišao iz Rusije, nisam ni zaigrao za Tosno", rekao je Ante, koji je tih godina pomišljao i da završi karijeru.

Kako se Ante Vukušić oprostio od fudbala?

Bivši hrvatski fudbaler ponikao je u ekipi Junak iz Sinja, ali je Hajduk iz Splita već u kadetskom uzrastu primijetio njegov talenat. Preselio se u Split i zaigrao za Hajduk, čiji je navijač bio od malih nogu. Na Poljudu je ostvario većinu svojih fudbalskih snova - možda je jedino falila šampionska titula koju Splićani čekaju više od dvije decenije.

Vukušić je bio najmlađi "kapetan" u istoriji Hajduka, a navijači i danas pamte njegov gol protiv Anderlehta u Ligi Evrope, poslednjem uspješnom evropskom pohodu Hajduka. Sve do ovog ljeta, kada su "Bili" izborili ligašku fazu Lige konferencije, a Vukušić odlučio da stavi tačku na igračku karijeru. Simbolično.

Ante Vukušić u penziju odlazi kao fudbaler Junaka iz Sinja, kluba u kojem je i počeo igračku karijeru. Između Sinja, Splita i ponovo Sinja desilo se toliko mnogo stvari da bi nekim igračima i tri karijere bile nedovoljne da sve dožive. Hajduk ga je prodao u Peskaru, na pozajmicama je igrao za Lozanu i Vasland Beveren, pa se preselio u njemački Grojter Firt, pa za Tosno u Rusiji, Olimpiju Grudžadž u Poljskoj, Krško i Olimpiju u Sloveniji, FCSB u Rumuniji, Mesinu u Italiji, Tuzla siti u Bosni i Hercegovini, Kolubaru u Srbiji, Varaždin, Zrinjski Osiječko, Kroaciju iz Zmijavaca, italijanski Aćireale i na kraju ponovo Junak.

Svojevremeno je odigrao četiri meča za omladinsku reprezentaciju Hrvatske i postigao jedan gol, dok je na 11 mečeva za mladu reprezentaciju Hrvatske tri puta bio strelac. Jedini meč za seniorsku reprezentaciju Hrvatske odigrao je 2012. godine, kada mu je selektor Igor Štimac dao 45 minuta da se pokaže na prijateljskom meču protiv Švajcarske.