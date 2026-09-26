Brazil je zabranio online klađenje, a vlada Luiza Inasija Lule da Silve pokrenula je program za otkup do 150 milijardi reala dugova građana.

Izvor: Eduardo Carmim / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva potpisao je mjeru kojom se zabranjuje rad online kladionica u toj zemlji, dok je njegova vlada istovremeno predstavila novi program za smanjenje dugova građana vrijedan do 150 milijardi reala.

Mjere su objavljene 25. septembra, samo devet dana uoči prvog kruga predsjedničkih izbora u Brazilu. Na izborima se Lula bori za četvrti, nesukcesivni predsjednički mandat, dok mu je jedan od glavnih rivala senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara.

Online klađenje se gasi

Lulina vlada odlučila je da zabrani rad online kladionica, poznatih kao "bets", nakon što je ranije regulisala njihovo poslovanje.

Korisnicima je ostavljen rok do 5. oktobra da povuku novac koji imaju na računima na platformama. Od 6. oktobra sajtovi i aplikacije kladionica trebalo bi da budu blokirani.

Vlada je kao jedan od razloga za zabranu navela sve veće probleme sa zaduživanjem domaćinstava i novcem koji građani troše na klađenje. Ministarstvo finansija procjenjuje da Brazilci na online klađenje godišnje potroše oko 60 milijardi reala.

Lulina vlada je prethodno završila proces regulisanja i licenciranja ovog sektora, a mjera predstavlja znatno stroži pristup prema industriji nego što je ranije bio slučaj.

Država će otkupljivati dugove građana

Istovremeno je predstavljen novi program pod nazivom "Desenrola 3.0", kojim bi država trebalo da otkupi veliki dio dugova građana od finansijskih institucija.

Plan je da se putem aukcije u novembru otkupe dugovi ukupne vrijednosti do 150 milijardi reala, uz popust od najmanje 90 odsto. To znači da bi trošak za državu, prema sadašnjim procjenama, iznosio oko 15 milijardi reala.

Program bi obuhvatio dugove po kreditnim karticama i nenamjenske lične kredite koji kasne između dvije i četiri i po godine. Vrijednost pojedinačnih dugova koji ulaze u program ograničena je na 10.000 reala.

Prema procjenama vlade, ukupan iznos dugova koji ispunjavaju uslove iznosi oko 300 milijardi reala, a cilj je da se obuhvati približno polovina tog iznosa.

Popust koji država ostvari prilikom kupovine dugova trebalo bi da bude prenesen na građane.

Mjere pred izbore

Odluka o zabrani klađenja i program za otkup dugova objavljeni su neposredno pred predsjedničke izbore, na kojima Lula traži novi mandat.

Prema posljednjim istraživanjima koja su objavili Reuters i drugi međunarodni mediji, Lula i Flavio Bolsonaro vode tijesnu trku uoči prvog kruga zakazanog za 4. oktobar.

Bolsonaro je ranije kritikovao Luline predizborne ekonomske poteze, dok brazilski zvaničnici tvrde da su mjere usmjerene na rješavanje problema zaduženosti i posljedica online klađenja. Reuters je ranije prenio i da bi promjene mogle izazvati pravne sporove sa kompanijama koje su prethodno dobile dozvole za rad.