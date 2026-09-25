Umrla poznata glumica: Izdahnula u svom domu okružena ljubimcima

Marina Vladi najveći uspeh postigla je ulogom u filmu "Bračni krevet".

Izvor: Youtube/DFF Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Francuska glumica Marina Vladi preminula je u četvrtak u 88. godini, potvrdila je njena porodica agenciji AFP. Prema rečima njene dece, preminula je mirno u svom domu, okružena najbližima i svojim ljubimcima, ostavivši iza sebe dug, lep i ispunjen život.

Tokom bogate karijere odigrala je više od 80 filmskih uloga i sarađivala sa velikanima sedme umetnosti, među kojima su slavni francuski režiser Žan-Lik Godar i holivudska legenda Orson Vels.

Pogledajte kako je izgledala preminula glumica:

Najveći uspeh postigla je ulogom u filmu "Bračni krevet", za koju je 1963. godine osvojila nagradu za najbolju glumicu na Kanskom festivalu, a isto ostvarenje donelo joj je i Zlatni globus. Takođe, zabeležila je i retku ulogu na engleskom jeziku u Velsovoj ekranizaciji Šekspira „Ponoćna zvona” iz 1965. godine.

Marina Vladi je poticala iz umetničke porodice - majka joj je bila plesačica, a otac vojni pilot i operski pevač. Pored glume, bila je uspešna i u muzici, pa je tako sa svojim sestrama snimila i dva muzička albuma.

(france24.com/MONDO)