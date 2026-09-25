logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umrla poznata glumica: Izdahnula u svom domu okružena ljubimcima

Umrla poznata glumica: Izdahnula u svom domu okružena ljubimcima

Autor Jovana Milićević
0

Marina Vladi najveći uspeh postigla je ulogom u filmu "Bračni krevet".

Umrla poznata glumica: Izdahnula u svom domu okružena ljubimcima Izvor: Youtube/DFF Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Francuska glumica Marina Vladi preminula je u četvrtak u 88. godini, potvrdila je njena porodica agenciji AFP. Prema rečima njene dece, preminula je mirno u svom domu, okružena najbližima i svojim ljubimcima, ostavivši iza sebe dug, lep i ispunjen život.

Tokom bogate karijere odigrala je više od 80 filmskih uloga i sarađivala sa velikanima sedme umetnosti, među kojima su slavni francuski režiser Žan-Lik Godar i holivudska legenda Orson Vels.

Pogledajte kako je izgledala preminula glumica:

Najveći uspeh postigla je ulogom u filmu "Bračni krevet", za koju je 1963. godine osvojila nagradu za najbolju glumicu na Kanskom festivalu, a isto ostvarenje donelo joj je i Zlatni globus. Takođe, zabeležila je i retku ulogu na engleskom jeziku u Velsovoj ekranizaciji Šekspira „Ponoćna zvona” iz 1965. godine.

Marina Vladi je poticala iz umetničke porodice - majka joj je bila plesačica, a otac vojni pilot i operski pevač. Pored glume, bila je uspešna i u muzici, pa je tako sa svojim sestrama snimila i dva muzička albuma.

(france24.com/MONDO)

Tagovi

glumica preminula Marina Vladi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ