U novim memoarima, Čarls Spenser otkriva Dajaninu želju za Mocartovim 'Rekvijem' na sahrani i sukobe sa kraljevskom porodicom.

Izvor: Johnny EGGITT / AFP / Profimedia

Čarls Spenser u novim memoarima otkriva koju je muziku princeza Dajana željela na sopstvenoj sahrani i zbog čega njen zahtjev nije ispunjen.

Tragedije ponekad zbliže porodice, ali mogu i dodatno produbiti već postojeće sukobe. Posle prerane smrti princeze Dajane, odnosi između njene porodice i kraljevskog dvora bili su posebno napeti, a njen brat, erl Spenser, našao se u veoma teškoj ulozi – između porodice i britanske kraljevske porodice.

U odlomku iz svojih predstojećih memoara "Swan Song: Diana, My Sister" Čarls Spenser prisjetio se bolnih dana koji su prethodili sahrani njegove sestre. Među detaljima koje je iznio nalazi se i jedan lični zahtjev princeze Dajane za koji tvrdi da ga je kraljevska porodica odbila.

Vidi opis Odbili poslednju želju princeze Dajane na sahrani: Njen brat objelodanio šta je tražila od porodice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SVEN SIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Peter Heimsath / DPA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zak Hussein / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dajana je željela Mocartov "Rekvijem"

Prema Spenserovim riječima, Dajanine sestre znale su koliko je ona željela da se na njenoj sahrani izvede Mocartov "Rekvijem". Spenser je zato njen zahtjev prenio nadležnima, očekujući da će biti ispunjen.

Međutim, odgovor koji je dobio bio je kategoričan.

Rečeno mu je da nijedan dio rekvijema ne može da se izvodi na sahrani u okviru Engleske crkve.

Spenser je kasnije saznao da to, kako tvrdi, nije bilo tačno.

"To je bila prva od nekoliko neistina koje su mi nadležni tada plasirali", napisao je u memoarima.

Za njenog brata, ovaj detalj ostao je posebno upečatljiv jer je bila riječ o muzici koju je, prema njegovim tvrdnjama, sama Dajana željela da čuje na kraju svog života.

Spenser se protivio tome da Vilijam i Hari hodaju iza majčinog kovčega

Jedna od najpotresnijih scena Dajanine sahrane 1997. godine bila je povorka u kojoj su iza njenog kovčega hodali njeni sinovi, tada 15-godišnji Vilijam i 12-godišnji Hari.

Spenser je, prema sopstvenom sjećanju, bio snažno protiv toga.

Ideju da dječaci učestvuju u takvoj povorci opisao je kao "potpuno varvarsku" i nešto što nije dolazilo u obzir. Podsjetio je i da mu je Dajana povjerila ulogu staratelja nad svojim sinovima, zbog čega je vjerovao da ona nikada ne bi željela da ih izloži tako bolnom iskustvu.

Čarls mu je telefonirao bijesan

Njegovo protivljenje izazvalo je burnu reakciju tadašnjeg princa Čarlsa, koji je, prema Spenserovom sjećanju, u razgovoru podsjetio na sopstveno iskustvo kada je hodao iza kovčega lorda Mauntbatena.

Spenser mu je na to odgovorio:

"Ali vi ste tada imali 30 godina, gospodine, a on vam nije bio majka."

Ta rečenica, kako se navodi u njegovim memoarima, oslikava koliko se Spenser protivio odluci da dvojica dječaka budu dio povorke iza majčinog kovčega.

Bakingemska palata odgovorila na njegove tvrdnje

Bakingemska palata je u međuvremenu reagovala na neke od Spenserovih navoda, uz poruku da snažna bol zbog gubitka bliskog člana porodice može da utiče na rasuđivanje, donošenje odluka i sjećanje na događaje.

Spenserova verzija događaja tako ostaje njegovo lično sjećanje na dane oko Dajanine sahrane, dok pojedine tvrdnje o ulozi kraljevske porodice predstavljaju predmet različitih tumačenja.

Ipak, priča o muzici koju je Dajana navodno željela na svojoj sahrani donosi intimniji pogled na poslednje ispraćanje princeze. Prema riječima njenog brata, čak je i jedna tako lična želja postala predmet neslaganja između njene porodice i kraljevskog dvora.

Izvor: Glossy / MONDO