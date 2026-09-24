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Kola od 220.000 eura, a pored volana pivo i rakija: "Ćaletov sin" zgrozio na mrežama, majka pričala da nije njeno dijete

Kola od 220.000 eura, a pored volana pivo i rakija: "Ćaletov sin" zgrozio na mrežama, majka pričala da nije njeno dijete

Autor Dragana Tomašević
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Najbahatijeg sina na Balkanu roditelji osudili zbog načina života, a on ponovo šokirao na društvenim mrežama

Kola od 220.000 eura, a pored volana pivo i rakija: "Ćaletov sin" zgrozio na mrežama, majka pričala Izvor: Instagram/printscreen/nikola_keljanovic_kelja

Influenser Nikola Keljanović, poznatiji pod nadimkom "Ćaletov sin" godinama pokazuje kako izgleda njegov život na visokoj nozi.

On je poznat po bahaćenju, vozi automobile od 220.000 eura, nosi zlatan roleks, a sada je ponovo šokirao.

Nikola je podijelio fotografiju iz luksuznog automobila, a pored volana su se nalazile dvije flaše piva i rakija. Ovo je izazvalo veliku reakciju njegovih pratilaca, a Keljanović je i sam govorio o svom načinu života koji roditelji ne podržavaju.

Izvor: Instagram / nikola_keljanovic_kelja

"Od mog oca više ne zavisim. Zarađujem sam, od tog mog sajta se fino unovčim, već od 18 godina. Čujem se sa roditeljima, nisam loš sa njima, ali mi zamijeraju način života, medijsko eksponiranje, majka je često govorila kako nisam njen sin zbog toga. Dio mene ne podržavaju i to je to", rekao je on jednom prilikom.


Pao godinu

Keljanović je priznao da je ponavljao razred u srednjoj školi.

"Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5. Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osjećao se kao debil kad sam došao u klupu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo", poručio je bez zadrške Keljanović koji vozi bijesna kola od 220.000 eura.

(Blic, MONDO)

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Tagovi

nikola keljanović

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