Novak Đoković pojavio se u Beogradskoj areni i gledaće meč između Crvene zvezde i Žalgirisa.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Crvena zvezda počinje Evroligašku sezonu protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni. Imaće veliku podršku od najvećeg svih vremena - Novaka Đokovića. Srpski teniser došao je u dvoranu da pruži podršku voljenom klubu. Kamere su ga snimile kako pjeva sa "Delijama" u posebnoj majici.

Nole je trenutno u srpskoj prijestonici i tu trenira i sprema se za turnir u Pekingu na kom će učestvovati. Jasno je da nije želio da ode u Kinu prije nego što odgleda utakmicu kluba za koji navija, pa je došao u Arenu.

Pogledajte 00:19 Novak Đoković i Srđan Đoković na utakmici Zvezda Žalgiris u Evroligi u Beogradskoj areni Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Uz Novaka je i njegov otac Srđan, a srpski teniser je došao sa majicom na kojoj su košarkaši Zvezde.