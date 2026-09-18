Sledeće nedelje u Britaniji će biti objavljeni memoari erla od Spensera, koji se odnose isključivo na njegovu sestru princezu Dajanu.

Izvor: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ni 29 godina od tragične pogibije princeze Dajane priče i nagađanja oko njene smrti se stišavaju. Dajanin brat, Čarls Spenser 9. Erl od Spensera, sledeće nedelje će objaviti svoje memoare koji se odnose isključivo na njegovu sestru princezu Dajanu, a kraljevska porodica već priprema teren za žestoke naslove, i sve ono što će se naći u knjizi.

Poglavlje objavljeno u jednom britanskom tabloidu nagovještava da će knjiga izazvati polemike, uoči tridesetogodišnjice pogibije prve supruge kralja Čarlsa i miljenice naroda.

Vidi opis Memoari brata princeze Dajane već digli buru u Britaniji: Prvi odlomak objavljen, palata odmah reagovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SVEN SIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Peter Heimsath / DPA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zak Hussein / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prvi odlomak već izazvao reakciju Palate

Već prvi odlomak knjige "Labudova pjesma: Dajana, moja sestra", koju objavljuje Dejli mejl, primorao je Bakingemsku palatu da izda zvanično saopštenje.

Naime, Erl od Spensera prisjeća se da se protivio da prinčevi Vilijam i Hari, koji su u trenutku majčine smrti imali petnaest, odnosno dvanaest godina, koračaju iza kovčega princeze Dajane na njenoj sahrani prije 29 godina. Tada prijestolonaslednik, a sada kralj Čarls navodno je insistirao da dječaci hodaju za kovčegom, što je tradicija na sahranama članova kuće Vindzora.

Ovako je izgledala njena sahrana:

Bio je srećan kao dete kada je čuo da je poginula

Prema tvrdnjama Čarlsa Spensera, aktuelni britanski monarh tada je rekao da će poginulu princezu "svi na kraju zaboraviti".

Brat princeze Dajane tvrdi da je kralj Čarls bio "srećan kao dijete" kada mu je telefonom javio vijest o smrti bivše supruge. No, Britanci su navikli na oprečna mišljenja o tom burnom periodu istorije britanske krune.

Evo kako izgleda Dajanin brat:

Reakcije naroda

"Kada su emocije uzavrele, ljudi kažu stvari koje se lako daju izvući iz konteksta. Sve je to bilo jako davno", smatra penzionerka Niki Samers.

Menadžer prodaje Džejms Tejlor ističe da je palata vjerovatno očekivala zapaljiv sadržaj knjige Erla od Spensera.

"Njihov zadatak je da čuvaju svoju zaostavštinu i prljav veš drže što dalje od medija. Sa stanovišta prodaje knjige, da budem ciničan, ovako nešto će uvijek biti demantovano, a takve tvrdnje je nemoguće dokazati", naglašava Džejms Tejlor.

Vidi opis Memoari brata princeze Dajane već digli buru u Britaniji: Prvi odlomak objavljen, palata odmah reagovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 10 / 10

Palata se odmah oglasila

I zaista, Bakingemska palata reagovala je odmah, što nije tipično.

"Iako u principu ne komentarišemo knjige, njegovo veličanstvo ima u vidu da bol ožalošćenog brata može da pomuti razum, utiče na rasuđivanje, i oboji sećanja tako da ih drugi ne prepoznaju čak i mnogo godina posle gubitka", ističe se u saopštenju Palate.

Saopštenje po tonu podsjeća na reakciju kraljice Elizabete Druge na optužbe princa Harija i Megan Markl ocjenom da se "sjećanja razlikuju".

Sam kralj Čarls nastavlja sa dužnostima

Na jugozapadu Škotske okupio je čelnike vodećih kompanija za razvoj vještačke inteligencije, pa čak i samog savjetnika pape Lava za tu tehnološku oblast.

"Čini se da je neophodno da se neodložno suočimo sa egzistencijalnom opasnošću u slučaju da ta vrsta tehnologije završi u pogrešnim rukama, i bude korišćena na potencijalno katastrofalne načine", ocijenio je britanski kralj Čarls Treći, pridržavajući se maksime kuće Vindzora da se "nikada ne treba žaliti i ne treba ništa objašnjavati", pa ni najnovije optužbe Čarlsa Spensera.

Vidi opis Memoari brata princeze Dajane već digli buru u Britaniji: Prvi odlomak objavljen, palata odmah reagovala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Hollie Adams-REUTERS/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Doug Seeburg / News Licensing / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Nedavni povratak Saseksovih u Britaniju, kao i najnovija knjiga Erla od Spensera za sada ne predstavljaju katastrofu za britansku monarhiju, ali svakako doprinose eroziji njenog autoriteta i popularnosti.

(Rts / MONDO)