Memoari Čarlsa Spensera otkrivaju nepoznate detalje o princezi Dajani.

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Memoari Čarlsa Spensera o njegovoj pokojnoj sestri, princezi Dajani, još nisu zvanično objavljeni, a detalji koji su procurili već izazivaju veliku buru u javnosti.

U knjizi "Labudova pjesma: Dajana, moja sestra", Spenser je potvrdio da je Dajana htjela da otkaže vjenčanje sa tadašnjim princom Čarlsom pre ceremonije održane 29. jula 1981. godine. Kada su objavili vjeridbu, Čarls je imao 32, a Dajana svega 19 godina i jedva da su se poznavali.

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Vidi opis Princeza Dajana željela da otkaže vjeridbu sa Čarlsom: Njen brat iznio šokantne informacije, evo ko ju je sprečio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YT BBC printskrin/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Zak Hussein / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: printscreen/youtube/ThamesTv Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Thames tv Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 11 11 / 11

Čarls ju je zaprosio čuvenim prstenom od safira i dijamanata koji danas nosi Kejt Midlton, a na pitanje novinara da li su zaljubljeni, dao je hladan odgovor: "Šta god 'zaljubljeni' značilo", dok je Dajana odgovorila: "Naravno".

Spenser otkriva da je Dajana bila utučena kada je ubrzo nakon vjeridbe pronašla narukvicu koju je Čarls kupio svojoj bivšoj djevojci, a danas kraljici, Kamili Parker Boulz. Dodatni udarac uslijedio je nakon proslave 21. rođendana princa Endrua, kada je Dajana shvatila da Čarls ne pokazuje interesovanje za nju. Otišla je kod svog oca i rekla mu da ne može da se uda, ali on je odbio da je sasluša, plašeći se sramote za kraljevsku porodicu.

Čarls je Dajani čak i uoči samog vjenčanja priznao da je ne voli. Spenser piše da je Dajana željela brak iz ljubavi, dok je Čarls u njega ušao sa "srcem na drugom mjestu". Na jutro vjenčanja, brat ju je zatekao kako u vjenčanici sjetno sjedi pred ogledalom. Dajana je kasnije izjavila da se tog dana osjećala kao "jagnje na klanju" i nazvala ga najgorim danom u svom životu.

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Vidi opis Princeza Dajana željela da otkaže vjeridbu sa Čarlsom: Njen brat iznio šokantne informacije, evo ko ju je sprečio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries Br. slika: 10 10 / 10

Tokom braka, Čarls je bio izuzetno kritičan prema njoj. Dajana je povjerila bratu da je Čarls oženio djevojku od 20 godina, a da je uvijek priželjkivao ženu od 35 godina. Njihov odnos je brzo postao izuzetno težak, pa se pominjala i privremena rastava, a tokom bračnih savjetovanja od njih je traženo da potpišu ugovor o međusobnim ustupcima.

Spenser ističe da je memoare napisao kako bi ispravio neistine o Dajani nakon njene pogibije u Parizu 1997. godine, naglašavajući da je knjiga njegov skromni omaž sestri i da bi ona odobrila svaku riječ.

Sa druge strane, Bakingemska palata se oglasila rijetkim saopštenjem u kom se navodi da kralj razumije da "bratska tuga može pomutiti razum i uticati na sjećanja". Poznavaci prilika na dvoru tvrde da je kralj Čarls bijesan zbog ovih tvrdnji, te da je ovo početak novog medijskog rata koji najviše šteti prinčevima Vilijamu i Hariju.