Poljska dočekuje selekciju BIH sa Robertom Levandovskim. Proslavljeni napadač priznao da razmišlja o odlasku u penziju, ali…

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija BIH sprema se za utakmicu Lige nacija protiv Poljske koja će biti odigrana u petak od 20.45 časova u Varšavi.

Poljaci će dočekati “zmajeve”, a onda i završiti mini-ciklus od četiri utakmice još jednim duelom protiv BIH. U međuvremenu će Poljaci dočekati Švedsku i gostovati Rumuniji.

Upravo ovaj naporan ritam pred duel sa reprezentacijom BIH apostrofirao je iskusni napadač Robert Levandovski.

"Nadam se ne samo da ćemo stvarati šanse i postizati golove, već i osvajati bodove, iako imamo težak raspored i četiri utakmice za kratko vrijeme. Pravo pitanje će biti kako rasporediti minutažu. To je definitivno izazov. Nadam se da ćemo to uspjeti i da će to donijeti rezultat na terenu. Nadam se da nećemo samo igrati dobar fudbal, već i osvojiti bodove", rekao je Levandovski.

Iskusni 38-godišnji napadač Čikago Fajera i dalje je u reprezentaciji, 18 godina nakon debija za Poljsku. Poljski novinari pitali su ga kada će se oprostiti od nacionalnog tima, ali je on rekao da nema odgovor na to pitanje.

"Još uvijek sam dovoljno motivisan, imam ambiciju da ostvarujem uspjehe. Uporno me pitate, ali kao špto sam već rekao više puta ne mogu vam dati odgovor sve dok ja tu odluku konačno ne donesem. A to nije jednostavna odluka. Neću vam na to odgovoriti jer to nije samo pitanje odluke, već i osjećaja u mom srcu i to je kraj nečega što traje 18 godina. Mislim da niko ne može da zna kada će donijeti takvu odluku. Ne znam ni ja. Često me stavljate pod pritisak da se odredim o tome, ali to se neće desiti, jer to nije jednostavna stvar i očigledno da vam to neću saopštiti sada i ovdje", poručio je Levandovski.

Za reprezentaciju Poljske debitovao je 10. septembra 2008. godine u pobjedi 2:0 nad San Marinom, postigavši gol na svom debiju. Ukupno je na 167 utakmica za naciolni tim postigao 89 golova i dodao 38 asistencija.