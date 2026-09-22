Pjevačica Dragica Zlatić prokomentarisala sukob sa Indi Aradinović

Izvor: Pink,MONDO

Pjevačica Dragica Zlatić, našla se u centru okršaja na mrežama, kada joj je, u jeku drame sa Minom Kostić i njenom hospitalizacijom, pjevačica Indi Aradinović napisala "Fuj".

Dragica je tom prilikom otkrila da joj je Indi zamjerila što nije stala uz Minu Kostić, već rekla "da bi trebalo malo pametnije sve da radi, karijeru i život", što je Aradinovićka osudila.

Sada se na promociji nove pjesme dotakla i ovog sukoba, pa na pitanje novinara da li joj Indi dolazi večeras u MTS dvoranu, rekla:

"Da, da, tu je ona, samo čeka da uđe".

"Šta da kažem o Indi? Svako govori za sebe i iz medija vidimo kako se ko ponaša i to sve govori o njoj. Ne znam što se ona tu našla prozvana i uvrijeđena".

Pogledajte:

@mondo.zabava “Iz medija sve možete da shvatite o njoj”: Dragica Zlatić oplela po Indi Aradinović 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Šta se desilo sa Indi i Dragicom?

Indi Aradinović je zamerila njenu izjavu o Mini Kostić, a evo kako je to komentarisala Dragica:

Vidi opis "Jasno se vidi iz medija kakva je Indi": Naša pjevačica žestoko o Aradinovićki, prozivala je zbog Mine Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ja sam samo njoj napisala da ne mogu da se svađam sa njom, a ona je meni napisala "Fuj, kako nisi podržala koleginicu", jer nisam podržala Minu Kostić, jer sam rekla da je trebalo malo pametnije sve da radi, karijeru i život, ne znam što joj je to bilo toliko skandalozno. Rekla sam i da je Mina vrhunski pjevač. Mislim, šta sad, ako sretnem Indi, neću se tući sigurno. Ja sam neko ko ima osam svojih pjesama, preko 80 miliona pregleda, mislim da stvarno nema potrebe da mi pišu da sam došla iz Čačka i da nemam prava da komentarišem, ispada kao da sam ja neka konfliktna ličnost, a to nije istina",bila je iskrena Dragica.