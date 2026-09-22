Opština je kupila samo zgradu JRB od 815 kvadrata za 7,1 milion eura, ali ne i zemljište od 5.454 kvadrata koje okružuje zgradu.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Mi smo potpuno mirni, jer procjenu zgrade nije uradio ni predsjednik Opštine, ni Opština Budva, niti smo se dogovorali o cijeni.

Tim riječima predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović prokomentarisao je to što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo predmet i otvorilo izviđaj u slučaju kupovine oronule zgrade nekadašnjeg Jugoslovenskog rječnog brodarstva (JRB) nadomak Starog grada, koju je Opština trgovala za 7,1 milion eura.

Predmet je, kako su “Vijesti” objavile, na osnovu krivične prijave koju je podnio lider “Pokreta za grad” i odbornik te grupe građana u budvanskom parlamentu Đorđe Zenović, formiran 5. juna, a nalazi u radu kod tužiteljke Ane Perović Vojinović.

Zenović je podnio krivičnu prijavu SDT protiv stečajnog sudije, stečajnog upravnik i odbora povjerilaca stečajnog dužnika “Vektra Montenegro”, procijenitelja tržišne vrijednosti nepokretnosti, kao i ostalih NN lica zbog prodaje zgrade JRB Opštini Budva za 7,1 miliona eura, čime je, kako je naveo, stvorena direktna šteta po budžet grada u višemilionskom iznosu.

Opština je kupila samo zgradu JRB od 815 kvadrata za 7,1 milion eura, ali ne i zemljište od 5.454 kvadrata koje okružuje zgradu.

Jovanović je kazao da je cijena zgrade JRB utvrđena u sudskom postupku pred Privrednim sudom.

“Prodaja je izvršena preko Privrednog suda, a ne kupoprodajnim dogovorom između vlasnika i Opštine Budva”, kazao je on.

Prema riječima Jovanovića, nakon promjene vlasti bio je dogovor da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom plati kupoprodajnu cijenu i kupi JRB, te pokloni ga Opštini Budva, ali da ono ništa nije uradilo.

“Ni Mladen Mikiljelj, ni Đorđe Zenović koji je vodio Sekretarijat za zaštitu imovine nijesu to realizovali. Mi jesmo i tu je tačka”, naglasio je Jovanović.

On je pojasnio je zaštitnica imovinsko pravnih odnosa u toj fazi postupka smatrala da je zemljište sporno.

“Ona je tada blokirala određenu promjenu, za razliku od ove sad. Problem opozicije u Budvi je logika. Tražio sam sastanak sa direktorom Uprave za nekretnine, Zaštitnicom imovinsko pravnih interesa Crne Gore, drugim nadležnima. Sastanak je održan kod direktora Uprave za nekretnine. Na tom sastanku smo razmotrili šta je u tom čitavom postupku sporno, i šta je intencija Opštine - da ne dozvoli da kroz stečajni postupak vrijedna kulturno-istorijska zgrada ponovo ne završi u rukama privatnika, a ne da ima opšti javni interes kroz sticanje prava svojine lokalne uprave”, naglasio je Jovanović.

Kako je kazao, Opština Budva nije dozvolila da im neko privatno to kupi ispred nosa kao što su svi do sada dozvoljavaju, posebno predstavnici opozicije koji su bili dio svake vlasti.

“Jer ovo je prva vlast koja imovinu vraća, a ne otuđuje. Vraća je građanima. Zaštitnica je iznijela svoj stav za zemljište i nekretnine, jer mi nijesmo kupili samo glavnu, nego i dvije pomoćne zgrade. Opština je donijela odluku da se javi na javni oglas. Da li je cijena velika ili nije, to je irelevantna stvar na koju Opština Budva nije mogla da utiče. Ova lokacija vrijedi mnogo, jer ovakvih lokalcija nema više u Budvi, a pričaju samo oni koji imaju površno znanje i koji manipulišu javnosti. Cijenu ne utvrđuje Opština. Da li je cijena bila stimulativna, jeste. Znate iz koga razloga, što smo imali uplatu depozita od privatne kompanije koja je htjela to da kupi. To je najbolji dokaz da je neko smatrao da to vrijedi toliko. Jer je Opština Budva u tom trenutku imala konkurenciju od strane privatne kompanije koja je htjela to nama ispred nosa da kupi. To nijesmo htjeli da dozvolimo i imali smo drugu odluku koju je ovaj parlament donio, vrlo transparentno, i o cijeni i o postupku, a sve u skladu sa zakonom”, kazao je Jovanović.

Kako je ustvrdio, zaštitnica imovinsko pravnih interesa nije problematizovala prodaju nepokretnosti.

“Zato što smo došli do zaključka da je u tom postupku sve legalno. Da nije, ona bi morala to da stopira, kako što je stopirala prodaju zemljišta u prethodnim postupcima. Ona je dala odobrenje da se to može realizovati i Opština je u interesu građana postala vlasnik JRB. Ono što su drugi pričali 20 godina, mi smo realizovali za dvije godine”, poručio je Jovanović.

Zenović je u svojoj prijavi naveo da postoji osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotrebe službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanja službene isprave, krivičnim djelom navođenja na ovjeravanje neistinitog sadržaja, krivičnim djelom nesavjesnog rada u službi, krivičnim djelom prevare u službi sa elementima organizovanosti, prenose "Vijesti".

On je izrazio sumnju da je prilikom procjene JRB došlo do značajnog odstupanja od pravila i metodologije kojom se obračunava tržišna vrijednost, kao i drugih pozitivnih propisa, čime je stvorena direktna šteta po budžet Opštine Budva u višemilionskom iznosu.

“Naime, površina predmetnih objekata iznosi 815 kvadrata. Kada se iz ponuđene i realizovane kupovne cijene konkretne imovine od 7.152.789,20 eura izvede ukupna kvadratura objekata dođe se do iznosa od 8.776,50 eura po metru kvadratnom objekta. Važno je naglasiti ključne karakteristike i stanje objekta koji je bio predmet prodaje, odnosno da se radi o objektu koji je izgrađen prije 90 godina, a da je, pretpostavljam, rekonstruisan nakon zemljotresa 1979. godine, kao i da od tada do danas na njemu nije vršena dodatna rekonstrukcija ili druga ulaganja. Samim uvidom sa lica mjesta konstatuje se lako da se zgrada nalazi u jako lošem stanju, oronula je i praktično neuslovna za korišćenje. Već nekoliko decenija u njoj se ne obavlja nikakva poslovna ili druga djelatnost u skladu sa namjenom”, navodi se u krivičnoj prijavi.