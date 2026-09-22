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"Popila sam, možda napravim skandal": Naša pjevačica priznala što je bijesna na kolege, dođu da jedu i odu (Video)

"Popila sam, možda napravim skandal": Naša pjevačica priznala što je bijesna na kolege, dođu da jedu i odu (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Dragica Zlatić se tokom promocije dueta sa Nemanjom Đorđevićem osvrnula na kolege

Dragica Zlatić se tokom promocije dueta sa Nemanjom Đorđevićem osvrnula na kolege Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Dragica Zlatić večeras je u MTS dvorani zajedno sa kolegom Nemanjom Đorđevićem organizovala promociju nove duetske pjesme, tokom koje se dotakla ostalih kolega na estradi.

Nakon što je otkrila detalje saradnje, Dragica je priznala da je iz njenog tima gledaju dok priča s novinarima, strijepeći da li će izazvati neki skandal.

"Gledaju me da vide da li ću napraviti skandal, jer sam bila malo danas ljuta. Neko danas ne može da dođe iz opravdanih razloga, kada su kolege u pitanju - Kaći Grujić se razboljela Katja, to je stvarno opravdan razlog, ali neki drugi ljudi od kojih sam možda očekivala da će doći, neće doći. Šta je bitno? Doći će oni koji treba da dođu", poručila je, između ostalog, Dragica.

Pjevačica Dragica Zlatić je u avgustu ove godine napravila pometnju na Instagramu, kada je objavila da njena mačka slavi punoljetstvo.

Dragica je javno čestitala svojoj ljubimici rođendan, a za slavlje se pripremala sa posebnom pažnjom, pa je obezbijedila tortu i dekoraciju.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/dragica_zlatic

Tagovi

Dragica Zlatić nemanja đorđević

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