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Smršala 20 kg, pa se skinula na jahti: Seka Aleksić pozirala u bikiniju, vrelim fotkama zapalila mreže (Foto)

Smršala 20 kg, pa se skinula na jahti: Seka Aleksić pozirala u bikiniju, vrelim fotkama zapalila mreže (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Seka Aleksić izgubila je 20 kilograma, a kako kaže ovaj proces zahtijevao je da napravi velike promjene.

Seka Aleksić pozirala u bikiniju Izvor: Instagram/seka_aleksic

Pjevačica Seka Aleksić našla se u žiži interesovanja javnosti, zbog toga što je uspjela da skine 20 kilograma, pa tako i zbog svog novog izgleda. Nakon što je svoju liniju dovela do perfekcije, sada se i skinula prvi put i pokazala svoje tijelo. 

Sa bliskim drugom je otišla na crnogorsko primorje, gdje su iznajmili jahtu na kojoj su se provodili. Seka je pozirala u crnom bikiniju, dok je ležala na palubi jahte i pokazala izvajanu figuru koju je povratila nakon 6 godina.

Pogledajte objave Seke Aleksić iz Crne Gore:

Seka o mršavljenju

Seka Aleksić je nedavno govorila o svojoj borbi sa insulinskom rezistencijom, ali i promjenama koje je uvela kako bi poboljšala zdravlje i izgled.

Pogledajte kako je Seka liniju dovela do savršenstva:

Kako je otkrila, uz pomoć endokrinologa krenula je sa terapijom, promijenila način ishrane i počela redovno da trenira.

"Borba je trajala mjesecima unazad. Godinama sam imala insulinsku rezistenciju i sa svojim endokrinologom dobila sam preporuku da krenem sa terapijom, koristila sam određene injekcije, uz to sam promijenila način ishrane i počela sam redovno da treniram", započela je priču ona.

Seka Aleksić izgubila je 20 kilograma, a kako kaže ovaj proces zahtijevao je da napravi velike promjene.

"Napravila sam velike promjene u svom životu i to nikako nije bio samo jedan potez. To je kombinacija više stvari i nije se desilo preko noći nego malo po malo", rekla je pjevačica.

Tagovi

seka aleksić

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